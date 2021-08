Mme Diawara Aissata Touré, lors de la 12ème session du CA du Marché central à poisson : « Il faut que l’Etat continue à respecter ses engagements en matière de fourniture d’électricité jusqu’au démarrage effectif du marché »

Les administrateurs du marché central à poisson (AGMCPB), ont tenu, le vendredi 30 juillet dernier, à son siège sis à Faladie, la 12ème session ordinaire de leur Conseil d’administration à mi-parcours. C’était sous la présidence de Mme Diawara Aissata Hamata Touré, Présidente Directrice Générale de l’AGMCPB.

A l’ordre du jour de cette session figuraient l’état d’exécution des recommandations de la 11ème session du CA ; le rapport d’activité ; l’état d’exécution du budget à mi-parcours du 1er trimestre 2021.

Le marché central, selon sa Présidente Directrice Générale doit relever un défi majeur qui est la réduction des pertes post captures et la contribution à la satisfaction de l’autosuffisance alimentaire de la population malienne en matière de poisson de qualité dans les bonnes conditions d’hygiène et de conservation. Selon elle, le marché constitue le maillon terminal de la chaine de valeur poisson et il est le niveau indispensable pour la valorisation des produits halieutiques et aquacoles. Il est nécessaire et indispensable que le marché dans son fonctionnement assure d’une manière continue une véritable chaîne de froid, a-t-elle déclaré.

Cependant, dira-t-elle, il est nécessaire d’attirer l’attention des administrateurs sur le fait que le marché central à poisson risque un chaos. En effet, selon elle, pour atteindre l’un des objectifs du marché qui consiste à augmenter la contribution de la pêche et de l’aquaculture à la croissance économique du pays et rendre les produits compétitifs sur les marchés intérieur et extérieur, il faut que l’Etat continue à respecter ses engagements en matière de fourniture d’électricité jusqu’au démarrage effectif du marché.

L’état d’exécution du budget et le rapport d’activité du 01 janvier au 30 juin 2021 : Au titre des recettes, selon la PDG de l’AGCMPB, le budget d’Etat, les encaissements se sont élevés à 152. 111.250 FCFA sur une prévision annuelle de 341 500 000 FCFA, soit un taux de mobilisation de 44,18% pour un taux semestriel de 99,19%. S’agissant du recouvrement sur fonds propres, selon Mme Diawara Aissata Hamata Touré, les encaissements se sont élevés à 143 821 955 FCFA sur une prévision de 448 685 000 FCFA, soit un taux de recouvrement semestriel de 58,86%.

Au titre des dépenses. Le budget d’Etat, selon la PDG de l’AGCMPB, les dépenses sont de 150 891 240 FCFA sur une prévision annuelle de 341 500 000 FCFA, soit un taux de mobilisation annuelle de 44,18%, pour un taux semestriel de 99,66%.

Quant au fonds propres, les dépenses sont de 146 812 401 FCFA sur une prévision annuelle de 448 685 000 soit un taux annuel de 35,48% pour un taux trimestriel de 65,44%.

Parlant des difficultés rencontrées par l’Agence, elles sont liées selon la PDG, à des pannes de certains tuyaux de l’usine de fabrique de glace faisant que l’agence ne peut plus faire la double production. C’est ainsi que la JICA a fait intervenir ses experts de Dakar pour nous commander les pièces en question qui malheureusement tardent à venir, a-t-elle déploré, avant de remercier la coopération japonaise.

AMTouré

