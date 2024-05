Canicule et délestage électrique : Le gouvernement est-il dépassé par les événements ?

Qu’un gouvernement, censé travailler au mieux-être du peuple meurtri, apparaisse comme dépassé par une crise énergétique dramatique.

Apparemment, c’est la tension de trésorerie de l’Etat qui fait que la pénurie du courant électrique perdure. C’est au point que les populations ne savent plus à quel saint se vouer, tant les délestages causent de nombreux dégâts. Il s’agit non seulement de la baisse drastique des activités économiques, mais surtout des décès de patients et des personnes âgées en petite forme.

Or, le ministre de l’Energie n’avait de cesse de promettre que le problème va être jugulé dans « les meilleurs délais ». Et cela fait plus d’un an que les populations broient du noir avec ce manque criard de l’électricité, avec des coupures qui dépassent les 24 heures dans certains quartiers de la capitale et des capitales régionales.

L’on semble assister impuissant à des campagnes de communication sur tel ou tel nombre de cargaisons de carburants pour alimenter nos groupes électrogènes… Comment un Etat digne de ce nom peut-il être si impuissant devant un problème de mise à disposition de l’électricité ? Quid des promesses en matière d’énergie solaire ? Quid des promesses d’appuis des partenaires russes pour régler ce problème ces temps caniculaires?

Par ailleurs, qu’est devenu le programme des pluies provoquées, qu’avait initié feu le président ATT ? Il avait permis d’engranger des succès notables dans le domaine agricole.

Cette belle initiative permettait d’agir sur les effets néfastes du changement climatique. A ce niveau, il peut facilement bénéficier de financements extérieurs de structures et organisations impliqués dans les questions d’environnement et de développement durable.

En effet, avec la canicule de cette année, où le niveau du thermomètre frôle les 50 degrés Celsius ; il urge de réfléchir à hâter les pluies. Puisque cette période caniculaire ne cesse de provoquer des malaises, qui finissent par entraîner la mort chez de nombreuses personnes âgées, il sied de ressusciter ou réactiver ce programme des pluies provoquées. Car, certaines sources estiment le nombre de décès de ces personnes âgées par l’effet de la forte chaleur à quelques centaines dans tout le pays, de maars à aujourd’hui. Et les prévisions météorologiques sont plutôt alarmantes. Ce qui a poussé le ministère de la Santé à se contenter de donner des conseils pratiques, afin de minimiser les…dégâts.

Les autorités de la Transition ne pourraient-elles pas à user de moyens comme certains fonds spéciaux affectés à l’humanitaire pour ces opérations de pluies artificielles ? Elles pourront refroidir le temps et soulager les populations déjà trop éprouvées par les délestages électriques.

Il sera certainement question, par ces temps de vaches maigres, de manque de moyens financiers au niveau de l’Etat. Des partenariats publics-privés ne pourraient-ils pas le faire ? Rien n’est exclu ! Mais, la vie de nos parents du troisième âge n’a pas de prix ! Il urge que le chef de l’Etat fasse tout ce qui est en son pouvoir pour sortir le pays de cette grave crise, dans la crise !

Boubou SIDIBE/maliweb.net

