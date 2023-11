Situation de l’Energie du Mali : Publiez Ce Que Vous Payez réitère son soutien au ministre de l’Energie, Mme Bintou Camara

La Coalition de la Société Civile « Publiez Ce Que Vous Payez » a animé un point de presse pour réitérer son soutien au ministre de l’Energie et de l’Eau, Mme Bintou Camara. C’était le lundi 31 octobre 2023, à son siège à l’ACI 2000.

« Le ministre a creusé l’abcès ». C’est en ces termes que s’est exprimé le président de la Coalition « Publiez Ce que Vous Payez », Abdoul Wahab Diakité, entouré de ses proches collaborateurs, à savoir Nouhoum Diakité, coordinateur de la Coalition ; Madame Ly Fatoumata Coulibaly, la trésorière.

A l’entame de ses propos, le président de la Coalition a rappelé les objectifs de son organisation, tout en indiquant que depuis la création de cette structure, elle n’œuvre que pour une plus grande transparence dans la gestion des revenus tirés des industries extractives afin que les montants servent réellement au développement durable des populations tant dans les localités d’extraction que dans le pays tout entier. Cependant, M. Diakité va révéler ce constat amer de ce que connait aujourd’hui le pays, à savoir cette situation énergétique chaotique depuis bientôt un an, avec son lit de délestages sauvages.

Selon lui, le Mali n’a jamais connu une telle situation depuis l’avènement de la démocratie. Il va indiquer que l’impact de ces délestages est ressenti par tous les agents économiques, singulièrement les hôpitaux, avec son lot de déprogrammation des interventions chirurgicales, et le secteur informel dont les activités sont liées à l’électricité (soudures, vente de poissons frais et d’autres biens de consommations). Il n’a pas manqué de rappeler le poids du secteur informel dans notre économie.

A son entendement, cette situation serait liée à une mauvaise gouvernance au sein de la structure EDM elle-même. Leurs soupçons vont être comblées par la sortie de Mme le ministre de l’Energie et de l’Eau, va indiquer le président de la Coalition « Publiez Ce Que Vous Payez », M Abdoul Wahab Diakité. En rappelant la sortie de Mme le ministre sur l’ORTM, il a rappelé les maux qui gangrènent l’EDM, propos de Madame le ministre, à savoir, les malversations, la mauvaise gestion en seulement 4 jours, il dira que ce sont 59 citernes qui ont disparu entre la centrale thermique de Balingue et les différentes centrales de Bamako et les régions. Pour le président de la Coalition, cette déclaration fracassante du ministre de l’Energie est au centre de toutes les conversations et préoccupations des Organisations de la Société Civile.

Alors, selon le président de la Coalition, l’objectif recherché par son organisation est de rendre publique sa position, à savoir réitérer son soutien à Mme le ministre, Mme Bintou Camara, tout en recommandant au Conseil National de Transition par le biais de sa Commission d’enquête parlementaire d’élucider la situation de ce dossier EDM-SA ; encourager les structures d’enquêtes en charge de dossier EDM-SA ; rendre publique leurs conclusions ; inviter les acteurs des médias ou tout autre citoyen à dénoncer aux autorités compétentes tout acte suspect.

Au président Diakité de faire des propositions pour éviter une telle situation catastrophique. Il a invité nos autorités à s’investir davantage dans l’énergie solaire et faire la promotion de la transition énergétique. Le président de la Coalition n’exclut pas le droit de porter plainte contre X dans ce dossier de malversation de EDM-SA au vu de la gravité des révélations et des dommages collatéraux subis par le peuple malien suite à ses malversations.

Le coordinateur de la Coalition Nouhoum Diakité a profité l’occasion pour saluer l’action du ministre des finances concernant la révision du contrat du Lithium de N’ Gouamina à Bougouni. Selon lui, le ministre a entendu l’appel de la Coalition à savoir, la transformation du minerai sur place au lieu de le transporter sous d’autres cieux. Selon lui, ceci va en droite ligne de la vision de la Coalition « Publiez Ce Que Vous Payez ». La Coalition continuera à veiller sur l’intérêt des populations, va-t-il laisser entendre.

Fakara Faïnké

