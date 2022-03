« La Coalition Malienne Publiez Ce Que Vous Payez », financée par ALIGN, Colombia Center et IIED (International Institut for Environnement and Développement), a regroupé l’ensemble des acteurs de la Société Civile autour d’une table de réflexion pour la mise en place d’une Plateforme de veille de la Société Civile sur la bonne Gouvernance du Fonds minier de Développement local au Mali. C’était en présence du représentant du Haut Conseil des Collectivités, Lassine Bouaré, au Millium Hôtel, le mercredi 9 mars 2022.

« La Coalition Malienne Publiez Ce Que Vous Payez » s’appuie fondamentalement sur les principes de solidarité, de transparence, de responsabilité et de partenariat pour un développement socioéconomique durable. La transparence dans toute la chaîne des activités en rapport avec les industries extractives au Mali et dans les zones minières entre dans ses domaines d’interventions. Aussi, l’ONG en question œuvre pour stimuler et participer au débat public et la communication entre le gouvernement, le secteur privé et la Société Civile sur la question des industries extractives pour promouvoir la bonne gouvernance. Elle défend également les droits des populations et des travailleurs des régions d’activités des industries minières et contribue à la promotion d’une meilleure répartition des rôles et responsabilités entre partenaires intervenant dans la transparence et la gouvernance ; accroît la participation et la prise en compte des préoccupations des femmes et des enfants dans les zones minières ; lutte contre la corruption et la mal gouvernance sous toutes ses formes etc.

En effet, dans son discours, le président de PCQVP, Abdoul Wahab Diakité, a indiqué que l’opérationnalisation du fonds a apporté toutes ses promesses du fait de la contribution du département des finances. Le département a pris un décret après avoir entendu le Haut Conseil des Collectivités. Selon M. Diakité, il s’agit de voir ce que la Société peut faire pour la mise en œuvre de ce fonds minier de développement local. Le représentant du Haut Conseil des Collectivités, Lassine Bouaré, n’a pas manqué de souligner toute la satisfaction de son organisation de la tenue de cet atelier qui, à l’en croire, relève d’une des missions du Haut Conseil des Collectivités. Il a indiqué que le Mali perçoit 457 milliards de FCFA en termes de taxe de son or qui représente 9% du budget national, 82% des exportations contre 6% pour le coton. Malgré cette situation, le Haut Conseil est touché par de nombreuses protestations des populations, à savoir la sauvegarde de l’environnement, la contribution insuffisante au niveau local. Selon lui, les 0,26% des Sociétés minières sont destinés à corriger cette situation. Il a demandé aux acteurs de la Société Civile de faire des propositions, des orientions réalisables et proposer des mécanismes de solidarité nationale. Disons que dans une visioconférence, le président de la Société Civile du Burkina, M. Zonas et Alpha Oumar Diallo de la Guinée ont, tour à tour, intervenu pour expliquer l’exemple de leurs pays respectifs : comment la Société Civile, dans leurs pays, a travaillé pour mettre en place une plateforme de veille sur la bonne gouvernance du fonds minier de développement local et comment elle travaille pour la bonne exécution des programmes ? Il a été décidé par l’ensemble des acteurs de la Société Civile présent à ce que l’ONG « Publiez Ce Que Vous Payez » assure le secrétariat de cette Plateforme en attendant la mise en place d’un bureau consensuel.

Fakara Faïnké

