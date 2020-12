L’hôtel du 2 février, à Lomé au Togo, a abrité le 8 décembre 2020, la 60ème Session Ordinaire du Conseil d’Administration de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).

Office commun d’application du Traité qu’est l’Accord de Bangui révisé et le Droit dérivé constitué par ses Annexes, l’OAPI regroupe à ce jour, dix-sept Etats membres que sont le Mali, le Benin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, la Guinée Équatoriale, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

La 60ème session, à l’instar des sessions précédentes, s’est déroulée en deux étapes à savoir, la réunion de la Commission des Experts constituée de deux représentants par Etat membre et la réunion des Administrateurs qui regroupe l’ensemble des Ministres en charge des questions de propriété intellectuelle ou leurs représentants dans les Etats membres.

Les travaux préparatoires faits par la Commission des Experts se sont tenus du 1er au 5 décembre 2020 et ont été couronnés par un rapport d’analyse des dossiers inscrits à l’ordre du jour. C’est ce rapport qui a fait l’objet d’examen le 8 décembre 2020 par les Ministres Administrateurs.

Ces derniers ont consacré les grandes lignes sous tendant le processus de modernisation enclenché par l’OAPI, la mise en concordance des différents Règlements avec le tout nouvel Accord de Bangui, Acte de Bamako, entré en vigueur le 14 novembre dernier, les modifications structurelles et les rapports relatifs aux questions budgétaires et financières. Aussi, ont-ils désigné le Président et le vice-président pour la prochaine session dont la date a aussi été arrêtée.

La session a été clôturée par le résultat de l’évaluation des Structures Nationales de Liaisons (SNL) des 17 Etats membres. La délibération du jury a distingué le Mali parmi ses pairs car le Centre Malien de Promotion de la Propriété Industrielle (CEMAPI) a obtenu le 1er prix, devançant le Burkina Faso et la Mauritanie sue le podium. Cette distinction a été saluée par les autres Etats membres qui y ont vu la consécration de la constance, du sérieux et des efforts inlassables du CEMAPI, sous le leadership de la Directrice Mme. Fatoumata Siragata TRAORE, dans la promotion de la propriété intellectuelle au niveau national mais aussi, dans la mise en œuvre du Plan d’actions stratégique de l’OAPI.

Cette distinction, quatrième du genre pour le Mali, doit constituer une opportunité pour intensifier davantage les actions de sensibilisation des usagers sur l’importance de la protection de leurs actifs de propriété industrielle (marques de produits et de services, brevets d’invention, noms commerciaux, dessins et modèles industriels, etc.) dans un environnement économique de plus en plus compétitif.

C’est également une opportunité pour le Département d’intensifier les efforts pour faire aboutir le processus de l’enregistrement de l’échalote de Bandiagara en indication géographique tout en élaborant une véritable stratégie nationale d’enregistrement de marques collectives en vue de valoriser les produits locaux et freiner l’érosion de nos savoirs locaux vers le reste du monde.

Cellule COM/MICPI

