Issa Bengaly (PCA) à la 40ème session ordinaire du Conseil d’administration de l’ANPE : “Malgré quelques difficultés, l’ANPE a exécuté son Plan de travail annuel 2019 à hauteur de 87,04 %”

L’Agence nationale pour l’emploi (Anpe) a tenu, le mardi 21 juillet 2020, la 40e session ordinaire de son Conseil d’administration sous la présidence d’Issa Bengaly (PCA) qui avait à ses côtés Ibrahim Ag Nock (directeur général de l’Anpe) et les administrateurs. Cette 40e session ordinaire portait sur l’examen du bilan de réalisation des activités programmées au titre de l’exercice 2019.

A l’ouverture de la session, Issa Bengaly (le président du Conseil d’administration) a rappelé que l’Anpe, dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan stratégique de développement (Psd) a été engagée dans la voie de son repositionnement sur le marché du travail. A ce titre, sa Direction s’est dotée conséquemment de stratégies et d’outils pour matérialiser cette nouvelle orientation fondée sur un volontarisme axé sur la recherche de résultat. Et le rapport des activités, à ses dires, reflète la nouvelle orientation prônée par le Plan stratégique de développement pour une intensification plus accrue sur le terrain des activités liées à la promotion de l’auto-emploi à travers la création et le soutien aux Petites et moyennes entreprises.

“Le rapport présenté est élaboré sur la base du programme d’activités 2019 adopté par notre instance. Il retrace, entre autres, les objectifs du Plan stratégique de développement ; l’état d’exécution des activités par Objectif stratégique immédiat du PSD ; l’état d’exécution des activités par domaine d’intervention et les principaux résultats obtenus au cours de l’exercice 2019. Malgré quelques difficultés, notre agence a pu exécuter son Plan de travail annuel (PTA) 2019 dont la réalisation est allée à hauteur de 87,04 % sur l’ensemble des activités programmées”, a-t-il reconnu. Ce bilan satisfaisant lui a donné l’occasion de réitérer ses remerciements aux plus hautes autorités pour leur accompagnement constant au secteur privé, à travers l’action des structures parmi lesquelles l’Anpe reste un acteur incontournable.

“En votre nom, chers administrateurs, j’exhorte la Direction générale à poursuivre les efforts dans le cadre de la recherche d’idées et d’actions novatrices en faveur de la promotion de l’emploi. Je l’invite également à travailler en partenariat avec le secteur privé pour de meilleures performances et encore plus de résultat.

Cela est une obligation pour l’Anpe, au regard des ressources mobilisées et des attentes des entreprises”, a-t-il préconisé.

Dans la présentation du bilan, Ibrahim Ag Nock (directeur général de l’Anpe) a détaillé les points saillants des réalisations de la Direction générale de l’Anpe.

Au cours de la session, les administrateurs se sont également penchés sur le rapport du Commissaire aux comptes au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019 et le point d’exécution des tâches assignées lors de la 38e session ordinaire.

Siaka DOUMBIA

