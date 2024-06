L’institution de microfinance Kafo Jiginew a tenu le jeudi 13 juin 2024, sa 35è assemblée générale ordinaire, sous la présidence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, en présence du président du Conseil d’Administration de l’institution, Tahirou Mallé et le directeur général de Kafo Jiginew, Ibrahima Keïta.

Devant les délégués venus de toutes les régions, le ministre de l’Industrie et du commerce, Moussa Alassane Diallo, dit noter avec satisfaction la poursuite d’importants efforts financiers de Kafo Jiginew, pour accroitre la mise à disposition des produits et services afin de mieux satisfaire les besoins des membres malgré le contexte difficile marqué par les crises multiformes sur le plan national et international.

Il dira que l’institution, avec un résultat bénéficiaire de 763 millions de francs CFA en 2023, a su faire face à la conjoncture économique nationale, régionale et internationale. Il a aussi souligné que le sociétariat est ressorti en hausse de 2,06 % à 468 415 membres et les crédits, en légère hausse de 0,42 %, en se chiffrant à 47,506 milliards de F CFA.

Les dépôts collectés ont connu une diminution de 3,47% et s’établissent à 41,117 milliards de F CFA. L’objectif principal étant la consolidation de la rentabilité de la performance financière et sociale.

Le ministre de l’Industrie et du commerce, rappellera également qu’au cours de ces dernières années, la promotion de l’inclusion financière est devenue une des principales préoccupations du gouvernement du Mali. Cette problématique, dit-il, revêt une importance particulière dans une perspective de développement durable de notre économie nationale.

Les autorités de notre pays se sont engagées à créer les conditions d’un accès permanent et d’une utilisation effective, par les populations d’une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et à coûts abordables. De ce point de vue, différentes initiatives ont été entreprises au Mali pour améliorer l’accès des populations aux produits et services financiers.

Ces initiatives, à entendre le ministre, portent notamment sur les travaux afférents à l’élaboration de stratégies nationales d’inclusion financière, la mise en œuvre de programmes et politiques visant le renforcement de l’inclusion financière, la mise en place du dispositif de suivi de l’implémentation de la stratégie régionale d’inclusion financière et le renforcement du cadre réglementaire des activités des institutions financières dont une place de choix est attribuée aux Systèmes Financiers Décentralisés.

En outre, il y a lieu de citer parmi ces initiatives le Mécanisme de refinancement des SFD dénommé “MEREF-SFD”. Au niveau des indicateurs pour le Mali, le taux global de pénétration démographique des services financiers, calculé sur la base de la population adulte est de l’ordre 204 % à fin décembre 2023. Toutefois, pour ce qui concerne la contribution du secteur de la microfinance, son taux de pénétration s’établisse à l’ordre de à 17 % à fin décembre l’encours des dépôts collectés par les SFD est ressorti à 150,163 milliards de F CFA et celui des crédits à 194,390 milliards de F CFA.

A la fin de l’Assemblée, la meilleure caisse a été récompensée. Cette année, la caisse de Bougouni qui a été classée première.

Ibrahima Ndiaye

