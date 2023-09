Mine d’or de kobada : Lycopodium est chargé de revoir à la hausse la capacité de production

A 126 km au sud-ouest de Bamako se trouve le projet Kobada piloté par «Toubani Resources» et considéré comme l’une des futures plus grandes mines d’or du Mali. L’étude de faisabilité de 2021 (bientôt mise à jour), estime qu’elle peut livrer 100 000 onces d’or par an sur les 10 premières années d’exploitation.

En effet, la compagnie minière Toubani Resources compte publier une étude de faisabilité actualisée pour sa future mine d’or Kobada au premier trimestre 2024. C’est ce qu’elle a annoncé le 5 septembre 2023 en précisant avoir engagé la société Lycopodium Minerals (basée en Australie) comme ingénieur principal pour les travaux sur son actif situé au Mali.

Selon l’étude de faisabilité définitive (DFS) publiée en 2021, Kobada peut livrer 1,2 million d’onces d’or en 16 ans. La mise à jour tentera d’accroître cette capacité de production annuelle ainsi que la durée de vie de la mine en évaluant notamment le potentiel d’un taux de traitement plus élevé. Pour y arriver, l’étude de faisabilité actualisée s’appuiera sur la récente estimation de ressources minérales publiée en août dernier par Toubani.

«Nous sommes très heureux de nous associer à Lycopodium pour la mise à jour de la DFS. Lycopodium est une société d’ingénierie de niveau 1 avec une expérience remarquable dans les études et l’exécution de projets au Mali et en Afrique de l’ouest et sa vision opérationnelle et son expérience seront essentielles pour positionner Kobada comme un projet aurifère important à dominante oxydante», a expliqué Phil Russo, PDG de Toubani.

A noter que la compagnie minière Toubani Resources dispose déjà d’un permis minier valable jusqu’au 31 juillet 2045. En 2022, le Mali a officiellement produit 78,2 tonnes, dont 6 tonnes au compte de l’orpaillage. Et la contribution au budget national a été évalue à 25 %

K Toé

Avec Ecofin

