L’édition 2024 du séminaire de haut niveau sur le thème “le financement, la fiscalité et l’innovation : s’adapter aux nouveaux horizons de l’entrepreneuriat au Mali” tenue du 27 au 29 juin, a connu un franc succès. Initié par le Cabinet T-Consulting et ses partenaires, ce grand rendez-vous avait comme parrain Hamadou Fall Dianka, directeur des Grandes entreprises des impôts.

Le paysage entrepreneurial au Mali est en constante évolution, avec des défis et des opportunités uniques liés à l’accès au financement, à la fiscalité et à l’innovation. Ce séminaire vise à fournir aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises et aux professionnels du secteur les outils, connaissances et stratégies nécessaires pour naviguer efficacement dans cet environnement complexe”. Voilà les ambitions du patron du Cabinet T-Consulting, Mohamed Kessé Traoré en initiant ce séminaire de haut niveau dont le thème de la 3e édition portait sur “Financement, fiscalité et innovation : s’adapter aux nouveaux horizons de l’entrepreneuriat au Mali”, tenu du 27 au 29 juin à Azalaï Hôtel Salam avec la participation de plusieurs invités de marque. Ce séminaire est organisé en partenariat avec l’Ordre des conseils fiscaux du Mali et la direction générale des impôts.

Et les organisateurs ne sont pas trompés en choisissant le directeur des Grandes entreprises de la DGI, Hamadou Fall Dianka comme invité d’honneur de ces rencontres. Il a toujours répondu présent, malgré ses lourdes charges professionnelles, comme l’a si bien précisé Mohamed Kessé Traoré. Après avoir rendu un vibrant hommage à Me Cheickna Touré, qui a été empêché cette année. “Son absence se fera sans aucun doute sentir durant ces trois jours. En raison de son état de santé. L’idée de ce séminaire est née de mes échanges avec cet homme qui m’a énormément soutenu à mes débuts et qui continue de le faire avec grand plaisir”, dira-t-il.

Sensibiliser les participants aux enjeux de l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises au Mali ; fournir des informations et des conseils pratiques sur la fiscalité et la gestion financière des entreprises ; explorer les meilleures pratiques en matière d’optimisation fiscale responsable et d’élaboration d’une stratégie fiscale intégrée ; mettre en lumière l’importance de la stratégie d’entreprise et de l’innovation dans un environnement fiscal complexe. Tels étaient les objectifs de ce séminaire de haut niveau. Il s’agissait aussi d’offrir des opportunités de networking et d’interaction avec des experts, des partenaires et même des sponsors.

Ainsi, plusieurs thématiques ont été abordées avec des spécialistes. Il s’agit, entre autres, “les fondamentaux de la finance et du financement pour les entreprises”, “fiscalité et gestion financière des PME”, “enjeux de la fiscalité pour les entreprises au Mali horizon 2030 prenant en compte l’impact de la digitalisation”, “conformité fiscale et gestion des risques”, “optimalisation fiscale responsable”…

Et les principaux conférenciers étaient Filipino Dembélé (conseil fiscal agrée), Nouhoum Traoré (vérificateur à la direction des Grandes entreprises), Gaoussou Fofana (chef de la cellule des télé-services fiscaux de la DGI), Mamadou Makadji (vérificateur à la DGE, expert-comptable mémorialiste).

Pour joindre l’utile à l’agréable, l’édition 2024 du séminaire a été clôturée par une soirée gala, le samedi 29 juin, en présence de plusieurs invités de marque.

“Un moment spécial de notre séminaire est la remise des trophées “Prix Kessé” aux trois meilleurs participants du Quiz. Ce prix, en hommage à une figure emblématique de l’administration fiscale malienne, récompense l’excellence et la connaissance approfondie des thématiques abordées”, a souligné Mohamed Kessé Traoré.

Et l’un des temps forts aura été la remise des distinctions et des certificats aux trois meilleurs participants. Ainsi, le 1er prix du Quiz “Prix Kessé” est revenu à l’entreprise “B2Gold” suivie de la SMTD. Et African Wealths Development a également le trophée du Quiz “Prix Kessé”. Orange-Mali a reçu le Trophée du sponsor officiel de l’événement tout comme Ecosup’Alternance.

En tant président d’honneur, le directeur des Grandes entreprises de la DGI, Hamadou Fall Dianka a été récompensé par un Trophée tout comme Mohamed Koné, président de l’Ordre des Conseils Fiscaux du Mali, invité d’honneur. Sans oublier le directeur des impôts du district, Hamet Bagayoko, le PDG de Creacom-Afrique, Hamidou Sampy et le président de l’Organisation des Jeunes Patrons, Cheick Oumar Soumano.

Les trophées des meilleurs membres de la commission d’organisation sont revenus à Diakaridia Kéita, responsable logistique et Mamadou Ndiaye, conseiller du président de la Commission d’organisation.

Filifing Dembélé (conseil fiscal agréé), Cheickna Touré (avocat fiscaliste), Nouhoum Traoré (vérificateur à la DGE), Mamadou Makadji (vérificateur à la DGE), Jacques Vernet (spécialiste de l’optimisation fiscale), Eric Lamarque (directeur de l’IAE de Paris Sorbonne, expert en management financier), Hamidou Dicko (expert en financement et stratégie d’entreprise) et Abdoullahi Kollet Coulibaly (spécialiste du secteur privé) ont reçu chacun un trophée de remerciement.

