La SOGEB vient de s’engager auprès de la République sœur dans la foulée de la semaine Numérique du Mali pour renforcer la portée de la fibre optique.

Du mardi 25 au jeudi 27 juin s’est tenue la seconde édition de cette activité où la Guinée figurait parmi les pays invités. Si la dynamique ministre guinéen du numérique, Rose Pola Pricemou, était annoncée par le comité d’organisation, elle sera finalement absente. La team Guinée sera néanmoins dignement représentée par une équipe autour de Mohamed Kourouma, le directeur général de la Société de gestion et d’exploitation du backbone national ( SOGEB ). Ce dernier s’en est sorti en décrochant un deal avec son homologue malien dans la foulée de l’événement. Il s’agit de la signature d’une convention d’interconnexion établie entre ses services et la société malienne de transmission et de diffusion ( SMTD ). L’objectif recherché est de renforcer la connexion réseau entre Conakry et Bamako avec l’union des fibres optiques pour 3 facilités : transporter l’internet, la data et la voix. Autrement dit, les appels téléphoniques et les transferts de données où la connexion du net sont directement activées entre « les deux poumons du même corps ». Ce réseau commun confirme, une fois de plus, la qualité des rapports entre le pouvoir du Général Mamadi Doumbouya et celui d’Assimi Goïta dont prédisait une lune de fiel.

M Kourouma expliquera dans la foulée que son pays est connecté à un seul câble sous-marin qui l’expose parfois à des interruptions préjudiciables et que la nouvelle l’interconnexion permettra à la Guinée de rester constant en la matière. Et d’ajouter que ” l’interconnexion entre nos deux pays aura un impact positif entre les usagers et sur les coûts ainsi qu’en terme de disponibilité de services”.

Pour sa part, le Dr Cheick Oumar Traoré aux commandes de la SMTD s’est réjoui de la convention qui “attenue la fracture numérique”. Pour le représentant de la partie malienne, les principaux bénéficiaires seront les acteurs du monde rural où la fibre optique effectue une importante percée.

