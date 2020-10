Tombola Nisondia : Malitel fait 8 nouveaux heureux gagnants

La compagnie de téléphonie mobile Malitel, organise un jeu tombola Nisondia. La remise des lots aux différents bénéficiaires de la semaine a eu lieu ce mardi 6 octobre 2020 à la Direction générale de Malitel sis à l’ACI 2000. Depuis le 7 septembre 2020, Malitel a lancé son tombola Nisondia.

Et la 4ème cérémonie de remise de la Tombola, qui s’est déroulée, hier, a fait 8 heureux gagnants. Awa Sanogo, Karim Sidibé et Tolo Aïssata Guindo ont gagné, chacun, une enveloppe de 300 000 FCFA. Adama Diallo et Ousmane Diallo ont été les heureux gagnants d’un montant de 200 000 FCFA. Dialla Samaké, Siaka Dembélé, Yacouba Tessogué ont eu des modems wifi 4G.

Les heureux gagnants ont reçu leurs cadeaux des mains des responsables de Malitel dont la Cheffe de Service Études et communication Mme Sissoko Aminata Traoré. A noter que la Tombola Nisondia continue jusqu’au 20 décembre 2020 et chaque semaine il y aura 8 heureux gagnants. Les lots mis en jeu sont des sommes d’argent (200 000 FCFA ; 300 000F, 500 000 ; 3000 000 FCFA) et des modems wifi. La Tombola sera cloturée avec un gros lot, un montant de 3 million de FCFA. La participation à la tombola se fait à partir de la souscription au forfait Damou à partir de 490F ou l’achat de forfait internet gratis+.

M.D

Commentaires via Facebook :