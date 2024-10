Un constat s’impose aujourd’hui, le Mali est en proie à l’insécurité consécutive au fait que notre pays est en guerre. Toute chose qui explique la mobilisation de nos forces de sécurité sur de nombreux fronts pour protéger des vies et des biens.

En procédant à une réflexion sur notre comportement, on se rend facilement compte que notre attitude et notre laxisme contribuent à aggraver l’insécurité. Des milliers de vidéos et d’enregistrements circulent en ligne, montrant des attaques de cars voyageurs, où les passagers sont souvent dépouillés de sommes considérables et d’objets de valeur, tels que l’or, l’argent, les bijoux précieux, les téléphones, etc…

Chaque jour, nous assistons à cette même triste réalité. Mais ce n’est pas une fatalité. Nous sommes en partie responsables de ces événements malheureux.

Évitons les comportements à risque.

Pourquoi voyager avec d’importantes sommes d’argent alors que des solutions de transfert d’argent sont largement disponibles ? Les banques et les institutions de microfinance offrent des services sécurisés. De plus, il est judicieux de garder les objets de valeur dans des lieux sûrs plutôt que de les transporter sur soi.

Appel à la vigilance

Il faut savoir que l’argent et les objets de valeur volés alimentent les réseaux de braqueurs. Chaque vol permet à ces groupes criminels de se renforcer, les incitant à commettre davantage d’autres attaques, et parfois même à aller jusqu’à l’assassinat de leurs victimes.

Unissons nos efforts

Citoyens Maliens, nous devons envoyer un message fort à ces braqueurs sans scrupules en adoptant des comportements prudents. Il faut s’engager à ne plus voyager avec de sommes importantes d’argent encore moins d’objets de valeur. Ensemble, nous pouvons contrer leurs plans et contribuer à un environnement plus sûr pour tous.

Source : Issiaka Coulibaly P/GKK

