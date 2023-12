CMTR : Youssouf Bani Traoré rempile

A l’issue de la 3e assemblée consulaire du CMTR, le samedi 16 décembre au CICB, le président sortant Youssouf Bani Traoré a été réélu pour un troisième mandant. Il dirige un bureau national de 11 membres pour 5 ans.

Youssouf Bani Traoré, PDG de Bani Transports, est unanimement réélu président du Conseil malien des transporteurs routiers (CMTR) avec 234 voix. Les élus consulaires lui ont accordé leur confiance pour la troisième fois consécutive. Il dirige un nouveau bureau national de 11 membres.

Son adversaire, Kalifa Camara, transporteur à Koutiala ne remplissant pas les critères, a été disqualifié de facto. L’élection du nouveau bureau a été précédée de l’ouverture des travaux de la 3e assemblée consulaire qui a vu la participation des délégués de 8 circonscriptions électorales, sous la présidence du ministre des Transports et des Infrastructures.

Le nouveau bureau mis en place a désormais la lourde tâche de conduire les destinées du CMTR pour les 5 prochaines années. Elle devrait être tenue immédiatement après l’élection du 22 juillet 2023 des 317 membres consulaires suite à la fin du mandat en mai dernier du bureau sortant. Mais elle a été repoussée à cause d’une longue bataille judiciaire devant la Cour suprême. Un contentieux enclenché par Malick Boubou Diallo, président de la Fédération générale des transporteurs routiers agréés du Mali (Fgtram).

Diallo voyait un collègue transitoire au CMTR à la place d’une élection consulaire. Pour l’histoire, c’est le même Malick B. Diallo qui a été assigné pour diffamation devant le Tribunal de la Commune IV, par le président du CMTR, Youssouf Bani Traoré. Il a été condamné en juillet 2023 à un an de prison avec sursis et 10 millions de F CFA de dommages et intérêt.

A l’ouverture des travaux, le ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, a prôné le sens de la responsabilité, la dignité et le civisme à l’ensemble des transporteurs routiers élus ou non.

Elle a apprécié à sa juste valeur le taux de participation de 84,3 % sur les 367 sièges à pourvoir au scrutin du 22 juillet dernier. Dembélé Madina Sissoko a en outre appelé les transporteurs à s’acquitter des cotisations sociales qui constituent les principales ressources du CMTR.

A ce jour, toutes les régions ont élu leurs membres consulaires à l’exception de Gao, où des circonstances locales ont retardé le processus électoral. A en croire le ministre des Transports et des Infrastructures.

Abdrahamane Dicko

BUDGET DU CMTR 2024

Une estimation de plus de 1,6 milliard F CFA

En plus de l’élection des membres du bureau national, la 3e assemblée consulaire du CMTR avait à son ordre du jour, l’examen et l’adoption du budget 2023 et du projet de budget 2024. Le budget 2024 est estimé à environ 1,6 milliard de F CFA.

Le dimanche 17 décembre, l’assemblée consulaire a planché sur les budgets 2023 et 2024. Les membres consulaires, sous la présidence de Youssouf Bani Traoré, ont examiné l’état d’exécution du budget 2023 et procédé à la présentation du projet de budget 2024.

Le projet de budget 2024 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 611 998 810 F CFA. Ce budget est jugé réaliste et ambitieux dans la prévision des ressources et la programmation des activités annuelles prévues. Les investissements prévus sont à hauteur de 48,60 %.

A D.

