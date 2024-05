Le fruit d’un partenariat sahélien, dans le monde des compagnies aériennes. Ce sont deux entreprises privées de la zone sahélienne qui ont décidé d’unir leurs forces pour animer le trafic aérien afin de desservir le Burkina Faso et le Mali. Deux pays du sahel qui connaissent des crises sécuritaires récurrentes et aiguës.

Le malien Souleymane SIDIBE a pu convaincre ses partenaires de la compagnie aérienne KANGALA EXPRESS pour l’établissement d’une liaison aérienne, avec une politique de prix beaucoup plus accessibles à tout citoyen. Sur cette base, ils ont convenu que la compagnie aérienne KANGALA EXPRESS fasse les liaisons Bamako-Kayes et Kayes Bamako. Il en est de même pour les villes de Gao et de Tombouctou.

Déjà, le premier vol inaugural au lieu, le 14 mai 2024 avec le survol du Mali. La région de Kayes a été le site abritant le vol inaugural. Le vol Bamako-Kayes et Kayes-Bamako-Kayes, a été animé par l’avion ART 72-500 de la compagnie KANGALA EXPRESS, d’une capacité moyenne d’une centaine de passagers à convoyer.

Il convient de noter que la réalisation du projet a été rendue possible grâce l’appui et à l’accompagnement des autorités des deux pays. Elles ont tout facilité, et c’est bien ce qui a donné lieu au premier vol inaugural. Les deux partenaires ambitionnent de couvrir le sahel avec l’objet du leader de la sous-région.

Et c’est à juste titre que le Président-Directeur Général des aéroports du Mali, le Colonel Togola, ait salué l’initiative des deux partenaires, qui pourra beaucoup être bénéfique aux populations du Mali. Cela répond également à la politique du désenclavement des autorités maliennes de transition. Désormais, les populations peuvent aisément voyager par vol, à un prix moins cher et accessible à tous.

Monoko Toaly, Envoyé Spécial à Kayes

