Le train s’annonce à nouveau par une locomotive

A quand la reprise véritable du trafic ferroviaire entre Kayes et Bamako ? Difficile de le dire, tant la multiplication des tours d’essais en ont fait une routine. Alors qu’il était annoncé définitivement enterré, l’espoir ressuscite à nouveau à coups de propagande sans qu’on s’approche réellement du sésame miroité aux populations riveraine des rails. La dernière démonstration en date est intervenue la semaine dernière avec le sifflement du terrain dans plusieurs gares et villes riveraines du chemin de fer. Il s’agit, selon le communiqué du ministère de tutelle y afférent, d’un simple passage expérimental – mais le passage de la locomotive, accrochée à quelques wagons symboliques tout de neuf repeints, a été quand même accueilli à chaque arrêt en fanfare, avec des cris d’allégresse et aveux de soutien aux autorités de la Transition. Sauf que ça n’est que du déjà vu pour qui sait qu’il y a plus d’une année la reprise était annoncée avec les mêmes assurances par la ministre de tutelle en personne à bord de la même locomotive. Et la promesse continue toujours de tenir du canular.

La Rédaction

