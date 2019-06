L’organisme Skytrax a publié, courant semaine dernière, la liste des 100 meilleures compagnies aériennes du monde. Selon ce classement, c’est Qatar Airways qui est le numéro 1 suivi de Singapore Airlines et de la compagnie japonaise, All Nipon Airlines. Ethiopian Airlines occupe la 44e place dans le monde et la 1ere en Afrique.

Ce classement qui est fait chaque année, depuis 1999, est basé sur le vote des passagers du monde entier. L’organisme de consultations a interrogé 21,65 millions de passagers de plus de 100 nationalités différentes entre septembre 2018 et mai 2019. Ces passagers devaient répondre à diverses questions relatives à leur voyage qui sont, entre autres, la qualité du service en cabine, la qualité du vol (confort des sièges, qualité des repas, choix des programmes audiovisuels, etc.), expériences avant et après le vol (facilité de réservation en ligne, temps d’attente, livraison des bagages, etc.).

C’est Qatar Airways qui arrive en tête, cette année, alors qu’elle était 2e en 2018. La compagnie Singapore Airlines et la compagnie japonaise All Nippon Airways complètent le podium. Elles sont suivies dans le top des 10 meilleures compagnies mondiales par Cathay Pacific Airways (basée à Hong Kong), Emiraties (Dubaï), EVA Air (Taïwan), Hainan Airlines (Chine), Qantas Airways (Australie), Lufthansa (Allemagne) et, enfin, Thai Airways (Thaïlande).

Parmi les compagnies aériennes africaines, on trouve notamment Ethiopian Airlines (44e), South African Airways (46e), Air Mauritius (61e) et Royal Air Maroc (93e).

Parmi les compagnies primées, Air France remporte les prix du meilleur repas et du meilleur salon louange pour sa première classe. EasyJet est la meilleure compagnie low-cost en Europe. Japan Airlines dispose des sièges les plus confortables en classe économique tandis que British Airways a le meilleur staff en Europe.

Hamadoun Maïga

