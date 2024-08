Les projets de textes relatifs à la création et à l’approbation des statuts de la Société d’Etat dénommée ‘’Mali Airlines-SA’’ ont été adoptés le mercredi 31 juillet dernier lors du Conseil des Ministres. C’était sur la base du rapport présenté par le Ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko.

Sur les raisons de la création de cette nouvelle compagnie aérienne le Conseil des ministres soutient que le Mali est un vaste pays enclavé qui partage 7.420 km de frontières avec 7 pays. Pour ce faire, la desserte intérieure et extérieure par voie aérienne du pays a été assurée, de 1960 à 1985, par la compagnie aérienne nationale ‘’Air Mali’’ qui faisait la fierté de tous les Maliens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Qu’à la suite de la fermeture de celle-ci (Air Mali), précise-t-il, la desserte intérieure et extérieure du pays a été assurée par la Compagnie aérienne du Mali de 2005 à 2012. Actuellement, que ce sont des compagnies privées qui assurent la desserte intérieure. Dans le contexte de pays enclavé, qu’il est nécessaire de se doter d’une compagnie nationale assurant des services aériens réguliers dans le cadre du désenclavement intérieur et extérieur du pays. Et que ces projets de texte qui ont été adoptés au Conseil des Ministres dernier, sur le rapport du Ministère des Transports et des Infrastructures, créent et approuvent les statuts de la compagnie aérienne ‘’ Mali Airlines-SA’’.

« La création de cette compagnie, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la réunion annuelle des services de transports, édition 2023, permettra d’améliorer la mobilité des populations entre les capitales régionales » a déclaré le communiqué du Conseil des ministres.

La relance du transport aérien au nom du Mali ne peut qu’être une aubaine pour une Nation comme la nôtre car cela contribuera à booster l’économie nationale, mais aussi à donner un sens à l’acquisition de la souveraineté nationale, qui est sur toutes les bouches.

Si tout cela se réalisera, la transition malienne pourra se glorifier d’avoir donné de nouvelles ailes au secteur des transports aériens maliens.

Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :