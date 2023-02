Reprise du trafic ferroviaire Bamako-Kayes : L’espoir est désormais permis !

Grace à la perspicacité de Mme Dembélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures et sa forte délégation à Dakar, le Mali pourra enfin récupérer des pièces de rechange pour les locomotives maliennes (CC2205 et CC2207). Certaines pièces de rechange seront bientôt acheminées à Bamako. L’espoir est désormais permis Pour les riverains des rails, l’espoir est désormais permis de voir le train siffler à nouveau.

Après une séance de travail qui s’est déroulée dans une ambiance cordiale, le Ministre DEMBÉLÉ Madina SISSOKO et son homologue du Sénégal, Monsieur Mansour FAYE, ont effectué une visite d’inspection des pièces de rechange à Diamniadio et à Thiès. Ils ont pu voir de visu ces matériels essentiels à la reprise du trafic ferroviaire entre Bamako et Kayes.

Un Ouf de soulagement !

A l’issue de la visite, les techniciens cheminots du Mali et du Sénégal ont fait le tri des pièces de rechange destinées aux locomotives maliennes. Dénouement heureux pour ce processus qui peine depuis plus de 4 ans. Le leadership et le pragmatisme de Madame le Ministre des Transports et des Infrastructures a pesé positivement dans la balance.

L’issue heureuse de ce processus d’acquisition va consolider la relance définitive du trafic ferroviaire (Bamako-Kayes) qui était adossée à la disponibilité des pièces de rechange.

