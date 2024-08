Le gouvernement de la transition malienne a adopté, hier mercredi, lors du Conseil des Ministres des projets de texte relatifs à la création et à l’approbation des statuts de la société d’Etat dénommée « MALI AIRLINES-SA ».

Les autorités de la transition malienne ont annoncé la création la société d’Etat de transport aérien dénommée « MALI AIRLINES-SA ». Le projet de texte a été défendu sur la table du Conseil des Ministres du Mercredi par le ministre des Transports et des Infrastructures. Le gouvernement explique les raisons de la création de cette nouvelle compagnie aérienne à la suite de la fermeture de « AIR Mali ». Selon le Ministère des transports, le vaste territoire malien enclavé et qui partage 7 420 km de frontières avec sept pays est privé de sa propre compagnie aérienne laissant le terrain aux compagnies privées. Ce faisant, le département des transports estime qu’il est nécessaire de se doter d’une compagnie nationale assurant des services aériens réguliers dans le cadre du désenclavement intérieur et extérieur du pays. La création de la nouvelle compagnie aérienne « MALI AIRLINES-SA » devrait combler ce vide.

La création de cette compagnie, poursuit le communiqué du conseil des ministres est une réponse à la mise en œuvre des recommandations de la réunion annuelle des services de transports, édition 2023. « Elle permettra d’améliorer la mobilité des populations entre les capitales régionales », a annoncé le communiqué.

Ce n’est pas la première que les autorités maliennes se lancent dans la création d’une compagnie aérienne nationale. A peine l’Indépendance acquise, le premier gouvernement avait créé la compagnie aérienne nationale « AIR MALI qui assurait par voie aérienne la desserte intérieure et extérieure entre 1960 à 1985. Cette compagnie faisait la fierté de tous les Maliens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. A la suite de la fermeture de «AIR MALI », la desserte intérieure et extérieure du pays a été assurée par la Compagnie aérienne du Mali de 2005 à 2012. La fin de cette compagnie, qui n’a duré que 7 ans, a coïncidé avec le déclenchement de la crise sécurité et institutionnelle. Dès lors, ce sont des compagnies privées qui assurent la desserte intérieure.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :