Le Mali a mobilisé plus de 123 milliards de Fcfa à travers l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne

Le ministre de l’Économie et des Finances l’a annoncé ce mardi 21 décembre par un communiqué, avant de préciser la clôture de l’emprunt obligataire « État du Mali 6,30% 2022-2032 et État du Mali 6,20% 2022-2029 ».

Selon la même source, cette opération a été réalisée par la SGI-Mali, arrangeur et chef de file du syndicat de placement, avec comme co-chefs de file : SGI Benin et SGI Togo. Cet emprunt obligataire, lancé le 21 novembre 2022 sur le marché financier de l’UMOA, pour un montant de 120 milliards Fcfa a été clôturé le 02 décembre 2022.

Il est reparti en deux tranches : pour un montant de 70 milliards de Fcfa au taux de 6,30%, avec une maturité de 10 ans et pour un montant de 50 milliards de Fcfa au taux de 6,20%, avec une maturité de 7 ans. «Cette opération a permis au Trésor public du Mali de mobiliser 123,310 milliards Fcfa, soit un taux de souscription de près de 103% », précise le document.

Le ministre de l’Économie et des Finances remercie le syndicat de placement et l’ensemble des investisseurs pour la confiance renouvelée et se réjouit de leur accompagnement pour le financement des projets structurants de développement économique et social du Mali.

Par Souleymane SIDIBE

