Viande bovine : les prix reprennent l’ascenseur

On constate dans les marchés, depuis la semaine dernière, après une grève de trois (03) jours, l’augmentation du prix de la viande bovine après l’accord entre le gouvernement et les bouchers de faire baisser le prix du kilogramme de la viande bovine le 12 juillet.

Un protocole d’accord avait été signé le 06 juillet 2021 dernier par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud Ould Mohamed, et les syndicats des bouchers sur la stabilisation du prix du kilogramme de la viande bovine. Il prévoyait de vendre la viande, à partir du 12 juillet 2021, à 2300 FCFA avec os et 2800FCFA sans os, à Bamako et Kati. Faut-il le rappeler, le ministre s’est engagé à payer aux bouchers abattants une subvention à la consommation de 45 000FCFA par carcasse de bœuf abattu. Le protocole exige des bouchers de céder la viande bovine avec os à 2300 FCFA et la viande bovine sans os à 2800 FCFA. L’accord a été respecté au jour J jusqu’au mercredi 04 août dernier. A cette date, les bouchers sont partis à une grève de 03jours. C’est suite à cette grève que les prix de la viande ont augmenté. Parlant des causes de la hausse du prix de la viande bovine sur le marché ces derniers temps, Bourama Ogotimbé, boucher au marché de Boulkassoumbougou, dira les factures déposées pour la subvention après cet accord dépassaient ce qui a été dit par les bouchers. Dès fois à 800 vaches par jour ou même plus. Il dira que c’est suite à cette contradiction que le gouvernement a mis une enquête en cours et a arrêté de payer toutes les subventions avant la fin de l’enquête. D’après lui, c’est pendant le temps. A la fin de la grève, le prix du kilogramme de la viande a augmenté de 2300FCFA le kilogramme avec os à 3000 FCFA, et de 2800 FCFA le kilogramme sans os à 3500 FCFA .Selon lui « la situation va être mise au point dans les jours à venir suite à la prise en compte par le gouvernement de toutes les factures impayés », rassure-t-il.

Fatoumata Fofana

