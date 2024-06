Ce samedi 21 juin 2024, le Président de la Transition s’est rendu dans la capitale du Kénédougou, l’un des poumons économiques du Mali. Col Assimi y est venu pour lancer les travaux de construction de l’Université de Sikasso mais aussi, le démarrage du Plan national de réponse à l’insécurité alimentaire. Il en a profité pour procéder à l’inauguration du viaduc sur l’autoroute qui traverse la ville et celle du stade Babemba Traoré complètement rénové. A cette occasion, le Chef de l’Etat a également annoncé les constructions des universités de Gao et de Tombouctou qui seront réalisées après celle de Sikasso.

Il a promis que Bandiagara aura aussi son université. Aux populations juvéniles, Col Assimi a expliqué que les États généraux de l’Éducation ont initié la réforme de l’école malienne pour la formation de nouvelles élites au format patriotique et souverainiste. Mais il est à remarquer que les différents discours bilan et perspectives, à Kayes et Sikasso, comme récemment à Sirakoro Méguétan, Safo ou à Sélingué, lors de la pause de la première pierre des centrales photovoltaïques, apparaissent clairement comme une véritable précampagne présidentielle

Eh oui après Kayes, c’était donc le tour, le weekend dernier, de Sikasso de recevoir le Président de la Transition malienne. Comme dans la première région administrative, Col Assimi Goïta, au-delà de l’inauguration d’ Infrastructures, était venu vendre surtout les « mérites » de son Gouvernement de Transition. Mais dans la capitale du Kénédougou, le Chef de l’Etat s’est fait le devoir de dénoncer trois types de terrorisme qu’est confronté son pays, en précisant que « les ennemis du Mali essaient de le nuire avec la violence meurtrière, le lynchage médiatique et les entraves économiques et financières ». Il a profité de son déplacement pour demander aux populations du Kénédougou, grandement mobilisées pour la circonstance, de soutenir le projet de souveraineté que son Gouvernement porte actuellement pour le Mali.

Assimi serait-il alors un candidat à la prochaine présidentielle ?

Si rien n’est pour le moment explicite, de toute façon, ses activités et discours politiques le présagent. Car, lors de tous ses déplacements à l’intérieur du pays, le Président de la Transition aime se faire baigner par la foule. A la quelle, il dresse l’état de la nation et annonce les perspectives d’avenir de sa gouvernance. Ainsi à Kayes, il avait expliqué que l’audit du secteur minier a permis de récupérer bien de ressources qui se dissipaient illégalement. Et promis que l’Etat va y suppléer au manque d’infrastructures dans la première région administrative. Pour réaliser des milliards d’investissements dans les domaines, notamment sanitaires et routiers pour un développement endogène et national. Sans compter la construction et l’ouverture de deux centres de dialyse. Idem pour la relance officielle du trafic ferroviaire, tant attendue par les populations riveraines du rail.

À Sikasso, un des principaux bastions électoraux du Mali, Assimi a rendu un vibrant hommage à la résistance coloniale des Sikassois, diligentée par Babemba et Tiéba Traoré. Le défi énergétique ? Le Chef de l’Etat a indiqué aux populations que son gouvernement s’attèle à le relever avec des centrales solaires en cours de réalisation ou déjà réceptionnées. Bien sûr, il leur a parlé aussi de l’impact économique et énergétique des gisements de lithium de Bougouni et du reste du pays. Il n’a pas manqué de mentionner ses œuvres sociales. N’est-ce pas de bonne guerre pour Assimi de s’offrir un électorat important lors de la future présidentielle ?

Gaoussou Madani Traoré

