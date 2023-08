Edito : Mort de Prigojine, Poutine a-t-il enfin soldé son compte avec son ami ?

La nouvelle de la mort du patron du groupe paramilitaire russe Wagner est tombée comme un couperet le mercredi 24 Août 2023. L’onde de choc a été tellement sentie dans deux pays africains partenaires de la société privée et paramilitaire russe à savoir Wagner, que beaucoup se posent la question de savoir quel est l’avenir de cette relation pour la moins controversée entre ces pays et ladite société ? Le Mali et la République centre Africaine pleurent un grand ami qu’est Prigojine. Le Président Russe Vladimir Poutine a certes salué la mémoire d’un combattant, mais sans nul doute des soupçons pèsent sur lui s’il n’a pas enfin soldé son compte avec son ami de longues dates, pour dit-il l’avoir trahi en voulant attenter à sa vie. Tous les grands analyses géopolitiques savent que Poutine ne pardonnera jamais la tentative de putsch que Prigogine a voulu perpétrer contre lui. Comme Prigojine beaucoup d’opposants à son régime ont payé de leur vie. Donc le crash de l’avion transportant une dizaine de personnes pourrait ressembler à un attentat et cet attentat ne visait que le patron de Wagner. Rien qu’en analysant ce bout de phrase contenu dans l’extrait du speech de condoléance du patron du Kremlin Vladimir Poutine, on pourrait affirmer sans risque de se tromper que ce crash n’est pas fortuit : « Je connaissais Prigozhin depuis très longtemps, depuis le début des années 90.

C’était un homme au destin difficile, qui a commis de graves erreurs dans la vie. Il s’est efforcé d’obtenir les résultats dont il avait besoin pour lui-même et, lorsque je le lui demandais, pour la cause commune, comme ce fut le cas ces derniers mois.

C’était une personne talentueuse, un homme d’affaires talentueux, qui a travaillé non seulement dans notre pays, et avec succès, mais aussi à l’étranger, en Afrique en particulier… ». Tous les grands observateurs de la scène politique Russe s’accordent à dire que la mort de Prigojine est tout simplement un règlement de compte entre deux vieux amis qui se sont trahis.

Et pourtant la nouvelle de la mort de Prigojine avait été démentie pendant de longues heures par ses partisans, avant qu’elle ne soit confirmée par beaucoup d’agences de communication. En effet c’est par voie de presse que l’on a appris qu’un avion privé avec dix personnes à son bord s’est écrasé ce mercredi en Russie. Selon plusieurs agences de presse russes, le nom d’Evguéni Prigojine figure sur la liste des passagers à bord de l’appareil. Le groupe paramilitaire a confirmé la mort de son leader. La question qui taraude les esprits est celle de savoir comment Wagner pourra survivre après la mort de son chef ? Si tant est que cette société privée est une fabrication du Président Russe, il trouvera très rapidement le remplaçant de Prigojine, dans le cas contraire la société se disloquera et ses éléments risquent de rentrer en rébellion contre le Président Poutine. Dans tous les cas de figure la mort de Prigojine laissera une très grande place vacante, car il y avait une relation presque fusionnelle entre Prigojine et ses hommes. Quid des pays africains qui ont signé des contrats avec la société paramilitaire russe Wagner ? Il y aura très peu de marge de manœuvre pour eux. Maintenant, soit ils négocieront avec le nouveau patron qui sera désigné à la tête de la société, ou ils rompront tout contrat avec Wagner, une société controversée pour certains et bienfaisante et libératrice pour d’autres.

En somme, la mort de Prigojine au-delà du vide qu’elle laissera au sein de la société Wagner sera également un coup dur pour tous les pays partenaires de cette société, car même si Poutine devrait prendre les choses en main en nommant un de ses proches à la tête de la société, remplacer un responsable comme Prigojine, qui a déjà créé une sorte de relation fusionnelle avec ses hommes, ne serait pas du tout facile.

Youssouf Sissoko

