La justice malienne s’est-elle mise à aimer le bling-bling ? De nos jours, les arrestations judiciaires, sont rocambolesques, entourées de la plus grande publicité qui soit au détriment de la présomption d’innocence. L’effet recherché est-il de faire croire que la justice s’est aussi mise au rythme du Mali kura vanté par certains sur les réseaux sociaux ?

La justice c’est l’application de la règle de droit. Mais, certains faits de justice sont loin de ce principe. C’est le cas par exemple du respect de la présomption d’innocence, du respect des délais de jugement…Combien sont-ils dans les prisons de l’Etat qui attendent d’être jugés mais dont l’honneur est déjà jeté en pâture au nom d’une soi-disant lutte contre la corruption ? Certains sont morts sans jamais avoir la chance d’être jugés et de laver leur honneur après des accusations faites à leur endroit. Est-ce de cette justice que le Mali a besoin pour se reconstruire ? La justice doit être la sécurité pour ses citoyens et non le contraire. Il faut que cela change pour le bien de la République.

El hadj Tiémoko Traoré

