L’Ambassadeur des Etats-Unis au Mali, Mme Rachna Korhonen, et le Recteur de l’Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako (ULSHB), Pr. Idrissa Soïba Traoré, ont renouvelé leur partenariat pour continuer l’initiative «American Corner Kabala» pendant une année supplémentaire. La cérémonie de signature a eu lieu jeudi dernier, 19 juillet 2024 à la Cité universitaire de Kabala.

«L’American Corner» est un centre d’information et de ressources implanté à l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB) depuis 2021. L’accord d’établissement va ainsi rester en vigueur jusqu’en juillet 2025. Le renouvellement de cet accord démontre l’importance de cet espace dans la promotion de l’éducation, des échanges culturels et une meilleure compréhension mutuelle entre les peuples du Mali et des États-Unis.

L’American Corner Kabala offre divers avantages comme l’accès à des ressources éducatives de qualité, l’apprentissage de l’anglais, les compétences numériques, la connexion avec des experts américains, et le développement des compétences en leadership et en communication. Il offre également au public malien un accès libre et gratuit aux livres et d’autres matériels pédagogiques.

A travers le monde, les American Corners jouent «un rôle crucial dans le rapprochement des communautés internationales avec la culture et les valeurs américaines». Ils offrent des programmes variés tels que des clubs de conversation en anglais, des ateliers de développement professionnel, des conférences sur les opportunités d’études aux États-Unis, des événements culturels et des célébrations de fêtes américaines. Ces espaces américains favorisent également la pensée critique et l’innovation grâce à des ateliers sur l’entrepreneuriat, la technologie et les sciences.

«L’ambassade des USA au Mali est fière de cet accord qui renforce davantage les relations entre les États-Unis et le Mali, offrant une plateforme précieuse pour l’échange culturel et éducatif», souligne une note de la représentation diplomatique américaine au Mali.

