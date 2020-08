Application de l’article 39 : Une piqûre de rappel

Les syndicats de l’éducation ont adressé une lettre au Premier ministre pour lui rappeler les engagements pris dans le cadre du procès-verbal de conciliation

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a instruit le gouvernement, lors du premier conseil des ministres de la nouvelle équipe restreinte, tenu jeudi dernier à Koulouba, de mobiliser toutes les énergies et les ressources requises pour l’application immédiate et complète de l’article 39 du statut des enseignants, des enseignements secondaire, fondamental et de l’éducation préscolaire et spéciale. Cette instruction figure en bonne place dans la lettre de mission du nouveau gouvernement.

Le chef de l’État a indiqué que l’application de l’engagement ne saurait être différée même si son coût est très élevé. Ce qui a le mérite de clarifier les intentions des autorités.

Mais les Syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 semblent s’impatienter. Ils l’ont fait savoir par une correspondance adressée au chef du gouvernement le 5 août dernier. Pourtant, une source digne de foi nous a confié que le dossier de l’article 39 est en cours de traitement au niveau de la Primature. Le gouvernement s’apprête à mettre en œuvre le procès-verbal de conciliation relatif à l’application de l’article 39, signé le 17 juin denier.

