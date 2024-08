Pour le dernier concours d’entrée à la fonction, ce sont seulement deux postes qui étaient à pourvoir au niveau de la spécialité Architecture. Au terme du dépôt des dossiers, ce sont 8 candidats qui ont été inscrits et 5 ont pris part aux examens. Selon nos recoupements, à la proclamation des résultats, les postes ont été raflés par les diplômés de l’Ecole supérieur d’ingénierie, d’architecture et d’urbanisme (ESIAU) fondée par Dr Abdoulaye Deyogo. Les deux heureuses admises ont pour noms : Kadiatou Oumar Berthé et Bintou Dembélé. Pour la petite histoire les deux sont toutes détentrices de master en architecture et une même est inscrite au tableau de l’Ordre des architectes du Mali. Il nous revient également que les forces armées maliennes avaient procédé récemment à un recrutement de deux architectes. A la proclamation du résultat de ce concours, les deux places sont revenues aux sortants de l’ESIAU avec Hamadoun AR Traoré et Moussa Traoré. Ce n’est pas tout, un sortant de cette école est le Directeur de l’Urbanisme du Cameroun et un autre a fait parler de lui lors d’un concours international organisé par l’Unesco entre les architectes, où il a été le seul admis. De quoi mettre du baume au cœur du fondateur de cette école, Dr Abdoulaye Deyoko, un architecte chevronné formé à la Sorbonne en France. Il sied de préciser que certains de nos compatriotes avaient déployé tous leurs efforts afin que l’Etat ne reconnaisse pas les diplômés de cette école, une demande réfutée par les autorités compétentes à travers le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a loué la qualité de la formation dispensée par l’ESIAU.

K. Théra

