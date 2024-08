Développement individuel et communautaire : Yeah Samaké offre des bourses d’études aux USA à quatre jeunes Maliens

Engagé dans les actions en faveur des couches les plus défavorisées notamment dans le secteur de l’éducation, le président d’honneur du PACP, Yeah Samaké, vient d’offrir des bourses d’études pour les Etats-Unis d’Amérique d’une valeur de plus de 300 millions de nos francs à quatre jeunes Maliens, sélectionnés à l’issue des processus rigoureux.

Le donateur a exprimé sa joie et toute sa fierté pour l’organisation de cet événement qui incarne l’espoir, le potentiel et l’avenir radieux de notre nation. “Aujourd’hui, nous honorons quatre jeunes Maliens exceptionnels qui ont non seulement démontré leur engagement envers leurs études, mais qui ont également montré un dévouement exemplaire à leur développement personnel et au service de leur communauté“, a-t-il ajouté. Il a tenu à remercier les généreux partenaires sans lesquels cette cérémonie n’aurait pas été possible. “Un grand merci à Wasatch Académie pour avoir octroyé deux bourses d’études et à Nomen Global pour les deux autres bourses. Votre soutien indéfectible à l’éducation des jeunes Maliens est non seulement une source d’inspiration, mais aussi un puissant catalyseur de changement“, a fait savoir le président d’honneur du PACP.

A ses dires, l’éducation étant la clé de l’avenir, elle ouvre des portes, brise les cycles de la pauvreté et permet aux individus de réaliser leur plein potentiel. Et de poursuivre qu’en investissant dans l’éducation, nous investissons dans notre avenir collectif. Car, selon lui, ces bourses sont bien plus que des aides financières, elles sont des symboles de confiance et de foi en la capacité des jeunes Maliens à façonner un avenir meilleur.Aux bénéficiaires de ces bourses, il a tenu à leur rappeler qu’ils ont été choisis parmi de nombreux candidats pour leur détermination, leur travail acharné et leur vision. “Vous avez prouvé que vous avez ce qu’il faut pour réussir et exceller. Que cette bourse soit pour vous non seulement une aide précieuse pour vos études, mais aussi une source de motivation supplémentaire pour continuer à viser l’excellence. Vous êtes les futurs leaders de notre nation“, a-t-il dit. A l’en croire, les connaissances et les compétences qu’ils acquerront dans leurs études seront les outils avec lesquels ils construiront un Mali plus fort et plus prospère. “N’oubliez jamais d’où vous venez et ceux qui ont cru en vous. Utilisez cette opportunité pour non seulement améliorer votre vie, mais aussi pour redonner à votre communauté et inspirer d’autres jeunes à suivre vos pas“, a-t-il conseillé. A Wasatch Académie et à Nomen Global, il a exprimé sa profonde gratitude. “Vous ne faites pas que soutenir ces jeunes, vous changez des vies et par extension, vous changez le Mali. Votre engagement envers l’éducation et votre volonté de soutenir les talents prometteurs de notre pays sont des actions qui méritent d’être célébrées et soutenues”, a-t-il laissé entendre.

En conclusion, il dira que l’avenir du Mali repose sur les épaules de jeunes tout en invitant les jeunes boursiers à continuer à travailler dur, à poursuivre leurs rêves et à rester engagés envers leurs objectifs. “Avec des partenaires comme Wasatch Académie et Nomen Global, et avec votre détermination, nous pouvons être certains que le Mali est entre de bonnes mains”, a poursuivi M. Samaké. Il a saisi l’occasion pour féliciter les jeunes boursiers pour cette réussite en souhaitant beaucoup de succès dans leurs études et leurs futures carrières.

Boubacar Païtao

