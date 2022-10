Dans le cadre de la rentrée des classes, le Centre d’Animation Pédagogique de Baguinéda, à travers son premier responsable, en présence du Sous-Préfet de Baguinéda, des maires des communes de Baguinéda et Mountougoula et des présidents des comités de gestion des différentes écoles, ont donné du sourire à de nombreux élèves des classes de 2ème année, 3ème année et 4ème année des écoles fondamentales de Kobala coro, de Dialakorobougou, de Dara et de Falani. Ces kits offerts par l’UNICEF, composés de cahiers, de sacs, de bics et de beaucoup d’autres matériels indispensables à l’apprentissage.

Les membres des différents comités de gestion scolaires estiment que ces kits arrivent à un moment où le coût de la rentrée scolaire a augmenté à cause de l’inflation, malgré l’existence de nombreuses initiatives pour aider les familles les plus modestes dans cette étape.

Les appréciations reçues des parents, des élèves et des enseignants révèlent que ce projet de distribution de kits scolaires améliore énormément les résultats des élèves et soulage les parents d’élèves démunis

Alors que, l’absence des fournitures place, d’emblée, l’élève dans une situation problématique : non seulement ce dernier gêne le bon déroulement du cours, en interpellant ses camarades pour leur demander de lui prêter ce qu’il n’a pas.

D’autre part, l’absence des documents et des outils permettant de suivre le cours et de s’exercer, l’empêche de comprendre correctement ce que dit le professeur et de s’intéresser au travail demandé.

M.Yattara

