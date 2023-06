La salle de conférence du Décanat de la Faculté de Médecine et d’Odonto-Stomatologie(FMOS) a abrité, ce mercredi 14 juin, la double cérémonie de sortie et d’entrée des étudiants en échographie. Un événement présidé par le professeur Seydou Doumbia, Doyen de la FMOS.

Le Diplôme universitaire d’échographie générale « ECHO KALANSO » est une formation d’un an ouverte aux médecins généralistes et spécialistes. La formation est faite de cours théoriques par module, de stage pratique et de mémoire de fin d’étude. La première promotion est constituée de 39 médecins qui ont reçu leur parchemin au cours de la cérémonie de ce mercredi. Les entrants sont au nombre de 30.

« En sortant d’ici, vous constituez désormais un grand réseau en échographie » a indiqué le professeur Seydou Doumbia aux étudiants nouveaux et anciens. Pour la formation de génération de spécialistes en échographie, le Doyen de la Faculté de Médecine s’est réjoui du fait que l’on peut compter aussi sur ce réseau de diplômés. Selon le doyen, cette formation va contribuer à lutter contre le mauvais diagnostic en échographie.

« La science médicale se développe, et les années d’études académiques ne suffisent pas pour épuiser tout ce qu’il y a à savoir », a déclaré le professeur Adama Diaman Keita qui a présenté le Diplôme universitaire d’échographie générale. L’échographe, assure-t-il, est un outil de santé passionnant mais contraignant. Cet outil améliore la qualité des soins. « Car, plus l’échographie est précise, plus le clinicien sera efficace dans le soin », a expliqué le professeur Keita.

Au nom de ses collègues récipiendaires, le Dr Souma Kodio a salué la qualité de la formation. Bénéficiaire. A l’endroit de ses collègues, le diplômé en échographie a insisté sur le respect de l’éthique et la déontologie qui doivent être la boussole de tout diplômé en médecine.

Mamadou TOGOLA

Commentaires via Facebook :