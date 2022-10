COMMUNIQUE DU RPM SUR LA RENTREE SCOLAIRE 2022-2023

Ce lundi 03 octobre 2022, les élèves du Mali, nos enfants, ont repris le chemin de l’école au titre de l’année scolaire 2022-2023.

Le RPM salue la rentrée scolaire 2022-2023.

Le RPM saisit cette occasion pour féliciter les acteurs de l’école pour avoir non seulement pu sauver l’année scolaire 2021-2022 mais aussi et surtout avoir pu organiser des examens propres et crédibles en diminuant de façon significative les fraudes et les autres malversations.

Le RPM rend hommage aux corps enseignants et à tous les acteurs sociaux de l’école pour les efforts constants fourmis pour l’amélioration de la qualité de l’éducation et le retour vers une école apaisée dans notre pays. Que la journée internationale des enseignants qui sera célébrée le 5 octobre 2022 soit une belle occasion pour magnifier leur engagement au quotidien à la cause de la formation du citoyen malien de demain.

Malgré cette situation encourageante, le RPM reste préoccupé par le nombre élevé d’écoles fermées qui se chiffre à 1766 écoles à cause de l’insécurité et de l’extrémisme religieux violent ; 142 écoles, faute d’enseignants, et 42 écoles, pour cause d’inondation principalement dans la région de Mopti.

Le RPM exhorte les autorités du pays à entreprendre toutes mesures pour assurer la sécurité de l’école malienne. Aussi, invite-t-il l’administration scolaire à intensifier le dialogue communautaire avec les populations concernées et à privilégier le recrutement de volontaires sur place pour trouver les meilleures alternatives pouvant mettre nos enfants à l’abri de l’analphabétisme.

Le RPM rappelle aux autorités du pays le besoin impérieux de refonder notre système éducatif pour le mettre en cohérence avec les besoins du monde moderne et de la civilisation de l’universel. Nous aspirons à un système qui valorise la compétence et qui soit en phase avec les besoins économiques et sociaux de notre pays.

Enfin, le RPM souhaite une très bonne année scolaire à tous les élèves, enseignants et parents d’élèves du Mali.

Vive l’école de la République.

Vive le Mali éternel.

Le Président du RPM

Dr Bokary TRETA

Officier de l’Ordre National

