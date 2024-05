Examens de fin d’année 2023-2024 : Le Département de l’Education a mis les bouchées doubles !

Sous l’égide du Ministre de l’Education Nationale, Dr Amadou Sy Savané, il a été tenu, au CICB le samedi 18 Mai, un déjeuner de presse sur l’état d’avancement de l’organisation des examens de fin d’année scolaire 2023-2024. Au cours de la rencontre, le Ministre Sy Savané et le Directeur du Centre National des Examens et Concours de l’Education (CNECE), Mahamadou Keïta ont convaincu par la pertinence de leurs propos et rassuré sur les dispositions nécessaires déjà prises pour le bon déroulement des épreuves.

A quelques encablures du début des examens de fin d’année 2023-2024, le ministère en charge de l’Education nationale à travers la Direction du Centre national des examens et concours de l’éducation (CNECE), n’entend négliger aucun détail pour le bon déroulement des épreuves dans la transparence et la loyauté requises. Telle est la quintessence des informations données samedi aux médias autour d’un déjeuner de presse ayant regroupé de nombreux patrons de presse.

Ainsi, pour échanger avec la presse nationale sur l’état d’avancement et d’organisation des examens de fin d’année, le Ministre de l’Education Nationale, Dr Amadou Sy Savané, au cours de ce déjeuner de presse au CICB était en face de la communauté éducative du Mali.

Dans son mot introductif, le Ministre Sy Savané affirme que l’objectif de cette rencontre consiste également d’inviter les Hommes de média à leur servir de relais auprès de la société malienne notamment éducative. Cela, dans le but de sensibiliser sur les conséquences de certaines pratiques à l’approche des examens. A savoir les 3 ‘’F’’ (Fraudes, Fuites de sujets et Faux sujet). « Ces fléaux, au fil des années ont fait du tort au système éducatif malien. Ils ont même, contribué à jeter quelques discrédits sur le diplôme…Il est urgent que chacun fasse ce qu’il peut faire, ce qu’il doit faire pour mettre fin à de telles pratiques avec beaucoup de détermination »a-t-il émis comme message.

Les épreuves de Baccalauréat programmé après la fête de Tabaski

A l’en croire, le décalage de la date des épreuves de Baccalauréat par rapport aux autres pays de l’UEMOA conformément aux dispositions de la Directive N°02/2007 CM/UEMOA du 4 juillet 2007 portant instauration d’une période unique de tenue du Bac dans les Etats membres de l’Union est dû à la célébration de la fête de Tabaski qui est nationale dans notre pays. Dans les autres pays de la zone, le Bac se déroule dans la période du 18 au 21 juin. Cette année, dit-il, les épreuves écrites du Baccalauréat démarrent au Mali le 24 juin. Et les épreuves pratiques du Baccalauréat Technique et Professionnel se dérouleront en anticipées à l’instar des autres années.

Les assurances du Directeur du CNECE pour les préparatifs

A la lumière de l’intervention du Directeur du Centre National des Examens et Concours de l’Education (CNCE), Mahamadou Keïta, il ressort que le chronogramme établi en lien avec ces examens est en train d’être respecté. Pour preuve, dira-t-il le lancement des épreuves anticipées pour l’enseignement fondamental et l’enseignement technique et professionnel (le 17 mai dernier) a donné en même temps, le top départ des examens de fin d’année 2023-2024 qui se poursuivront jusqu’au 28 juin. Pour ce qui est des candidats dans des zones non sécurisées, il a donné toutes les assurances sur les dispositions prises pour les déplacer vers les zones sécurisées afin que ces candidats puissent composer.

Pour dissiper tout équivoque sur la problématique des 3 ‘’F’’ évoquée par son ministre de tutelle, M. Keïta a signifié que les dispositifs sont déjà renforcés à tous les niveaux et contre chacun de ces trois phénomènes. Il ne reste donc qu’à souhaiter bonne chance aux candidats à ces différents examens.

Mariam Sissoko

