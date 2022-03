Grâce à « l’Initiative Femmes enseignantes et éducations des filles en Afrique » (IFEEFA), plusieurs enseignants et enseignantes ont été outillés le week-end dernier dans la Pédagogie qui intègre la dimension genre dans la formation scolaire des filles.

Le Mali, à l’instar des autres pays d’Afrique, veut faire de l’intégration de la pédagogie basée sur le genre une réalité. En tout cas, c’est le défi que l’Initiative “Femmes enseignantes et éducations des filles en Afrique” (IFEEFA) s’est engagée à relever en initiant, depuis le week-end passé, une formation en faveur des enseignantes du district de Bamako. Les initiateurs de ce projet, réunis au sein de l’association malienne pour l’Appui à la scolarisation et à l’éducation des filles (FAWE-Mali), estiment que malgré les réformes éducatives, la garantie pour tous les enfants maliens, quel que soit leur sexe, d’une éducation de qualité est un défi de taille, toujours à l’épicentre des questions et politiques éducatives.

Pour la conseillère technique en charge du genre au ministère de l’éducation, Maïga N’Deye M’Batio Sène, la formation est une réponse inscrite au programme décennal de l’éducation et de la culture, PRODEC 2019-2028, qui stipule que « la réduction des disparités et amélioration de l’équité a perçu la question du genre comme étant l’atténuation progressive des iniquités et des inégalités entre filles et garçons et des zones géographiques en termes d’accès de qualité et gestion ». La sous composante de ce programme, a-t-elle expliqué, permet de mettre l’accent sur l’amélioration de la formation initiale et continue de chaque nouvelle enseignante, afin qu’elle dispose de compétences nécessaires pour exercer son métier dans les meilleures conditions. Mme Maïga a loué le fait que les autorités scolaires maliennes et leur partenaire FAWE-Mali puissent intégrer l’égalité des sexes dans la formation des enseignants, dans le cadre des efforts consentis et sensibiliser ainsi ces derniers sur la question du genre. Cette formation, a-t-elle poursuivi, contribue à réduire les préjugés sexistes qui persistent et qui constituent, selon elle, un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité entre sexes et droit des filles à l’éducation.

Le projet IFEEFA, selon sa coordinatrice, travaille à créer un écosystème qui permet aux enseignants et aux enseignantes de jouer un rôle actif en faveur de la promotion de l’éducation des filles, de développer leur capacité de leadership, les autonomiser et les soutenir dans leur apprentissage afin d’améliorer leur performance. Ainsi, lors de cette formation, les enseignantes ont été outillées dans la bonne compréhension de la Pédagogie qui intègre la dimension genre et ses enjeux, afin qu’elles contribuent efficacement à la promotion de l’éducation des filles. Au terme de cette formation, FAWE-Mali prévoit de choisir 50 élèves-filles dans plusieurs établissements du district de Bamako pour les former dans les matières scientifiques et littéraires. Ce, afin de rendre l’environnement éducatif sensible à la dimension genre à l’école. Un large plaidoyer est également prévu pour influer les réformes politiques de l’enseignement en matière d’intégration de la pédagogie basée sur le genre.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :