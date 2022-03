L’Agence de communication et de Monitoring Digital (3M Consulting) a organisé, le vendredi 18 mars 2022, à l’hôtel Salam de Bamako, un dîner de gala dénommé « Gala éducation First 2022 ». Au cours de cette soirée, une attestation de reconnaissance a été décernée à titre posthume à feu Adam Thiam pour son engagement et son soutien à l’éducation malienne par les organisateurs. Ladite attestation a été réceptionnée par Raki Thiam, la fille aînée de feu Adam Thiam, en présence des autres membres de la famille Thiam, des amis et collaborateurs de feu Adam Thiam comme l’ex- ministre, Tiébilé Dramé, Sidi El Hadji Moctar Kounta du PARENA (Parti pour la renaissance nationale), de l’ancien Premier ministre, Moussa Mara, du Parain de l’événement, Fousseynou Ouattara, membre du Conseil national de transition (CNT), des représentants du ministère de l’éducation et celui de la culture et d’autres personnalités.

Après l’exécution de l’hymne national du Mali en langue Bambara, la directrice de l’Agence de communication et de Monitoring Digital (3M Consulting), Mme Bah Kadidiatou Sylla, a fait savoir que l’éducation est non pas une préparation à la vie, mais l’éducation est la vie même. Avant de mettre l’accent sur les maux et défis auxquels fait fasse l’éducation malienne. «Partant des constats de la baisse de niveau des étudiants maliens, notre organisation 3M consulting se veut apporter des solutions concrètes pour contribuer à la réhabilitation de l’éducation à travers ses activités littéraires : le salon du livre et des auteurs, les journées littéraires et ce gala éducation qui a pour but de faire une levée de fonds pour une construction de bibliothèque dans la commune rurale de Baguinéda, plus précisément au groupe de TIEGUENA qui compte plus de mille trois élèves. Notre aspiration est d’offrir à ses enfants un espace adéquat pour qu’ils puissent bénéficier d’une éducation de qualité à travers cette bibliothèque qui contribuera certainement à leur épanouissement intellectuelle », a-t-elle. Enfin, elle dira que ce projet de construction de bibliothèque a également pour but de susciter le goût de la lecture chez les enfants en milieu scolaire. Prenant la parole, l’ex- Premier ministre, Moussa Mara, les représentants du ministère de l’éducation nationale, Oumar Nientao, de celui de la culture, M. Diakon, ont félicité Mme Bah Kadidiatou Sylla pour cette initiative de construction de bibliothèque qui sera bénéfique pour les élèves de cet établissement. Quant à l’écrivaine Dia Yaye Sacko, elle a précisé qu’un peuple qui lit est un peuple qui gagne. Le Parain, Fousseynou Ouattara, a promis de contribuer à la construction de la bibliothèque. Lors de ladite soirée, un fonds de plus d’un million de FCFA a été collecté pour la construction de la bibliothèque.

Au cours de cette soirée, une attestation de reconnaissance a été décernée à titre posthume à feu Adam Thiam pour son engagement et son soutien à l’éducation malienne par les organisateurs. Ladite attestation a été réceptionnée par Raki Thiam, la fille aînée de feu Adam Thiam. « Je suis très émue ce soir parce que cela montre que M. Adam Thiam (paix à son âme) était un homme de culture, un homme aimé par les Maliens. L’homme peut mourir, mais ses écrits restent », a déclaré Raki Thiam, tout juste après la réception de l’attestation de son défunt père. Elle a saisi l’occasion pour lancer un appel à la nouvelle génération d’avoir un éveil de conscience pour se mettre dans la lecture. « Cela va nous permettre de devenir des personnes cultivées », a-t-elle conclu. L’écrivain Moussa Diakité dit Naby a rendu un hommage à feu Adam Thiam à travers un poème. Durant la soirée, une projection vidéo a été faite sur l’illustre disparu, feu Adam Thiam.

Aguibou Sogodogo

