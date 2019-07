L’ancien ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, a remis un lot de matériels importants pour le jardin d’enfants

Dans le cadre l’épanouissement des enfants dans sa commune (CII), l’ancien ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Sangaré Oumou Ba, a remis un lot de matériels importants pour le jardin d’enfants « Den Niayoro ». Acquise, à travers l’ONG GAFEPE (Groupe d’actions pour l’épanouissement de la femme, de l’enfant et de la protection de l’-environnement), en collaboration avec la société SOPROMAC, la réception de la donation a été faite le mardi dernier par la directrice dudit jardin.

Comme il s’agit des enfants, l’heureuse donatrice du jour, a tenu à ce qu’ils soient nombreux pour la circonstance. Alors, c’est en présence d’un parterre des tous petits, des notabilités du quartier, des autorités administratives et politiques et un nombre important des parents d’élèves que la présente cérémonie de réception s’est déroulée dans l’enceinte dudit établissement.

Deux temps forts ont marqué la cérémonie : les différentes allocutions prononcées et la remise symbolique des matériels.

Par rapport aux discours, l’assistance a eu droit d’abord aux mots de remerciements et reconnaissance à l’endroit de la donatrice, par le représentant du chef de quartier de Médina-Coura Bakary Touré et ceux du maire Oumou Kaba Diakité. Ils ont tous prononcé des mots élogieux à l’ancien député de leur commune. Cette séquence a été clôturée par une belle prestation en poésie des enfants.

Ensuite, au nom du Collectif des femmes de Médina-Coura, Mme Touré Djénéba Cissoko a abondé dans le même sens en reconnaissant les qualités qui font la caractéristique de cette femme battante, Mme Sangaré Oumou Ba. Selon elle, l’ancien ministre est un exemple, autrement une icône pour les futures générations de femmes de la commune. Mme Touré ira même plus loin, en laissant entendre qu’Oumou Ba reste une fierté pour l’ensemble des femmes du Mali.

La directrice du jardin et Mme Sidibé Adama Ba au nom de l’ONG GAFEPE ont énuméré les matériels remis par la donatrice. Il s’agit, entre autres, de : deux balançoires pour enfants, un manège, un toboggan et des cahiers de dessins et des crayons de couleur pour enfants. A ceux-ci, s’ajoutent : l’embellissement de la cour du jardin d’enfant « Den Niayoro », la peinture des chaises et des tables d’une salle de classe, l’aménagement du bureau de la directrice, un voyage de sable dans la cours.

Quant à Mme Sangaré Oumou Ba, elle a d’abord remercié son organisme financier, qu’est la société SOPROMAC. Pour elle, sans l’apport de celle-ci, la cérémonie de donation d’aujourd’hui, ne sera pas possible.

Mariam Niamato de la direction de l’éducation préscolaire, a au nom des plus hautes en charge de cette étape de notre système éducatif, remercié et félicité la donatrice Oumou Ba. Selon cette phase préscolaire est très déterminante dans la réussite de l’éducation d’un enfant. C’est pourquoi, ceux et celles qui œuvrent pour la promotion des tous petits dans notre pays, ne peuvent qu’être encouragés et soutenus. Elle a aussi souhaité que d’autres acceptent d’emboiter le pas de Mme Sangaré Oumou Ba.

Diakalia M Dembélé

