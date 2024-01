Journée Ecobank 2023 : «Jigiya Kalanso» reçoit des dons

Le 27 décembre 2023, l’Ecole des enfants déficients (sourds muets) dénommée Jigiya Kalanso, à Sogoniko, a célébré la Journée Ecobank 2023, dont le thème retenu est « Transformer l’Afrique par l’éducation». Elle a bénéficié d’une salle informatique équipée d’ordinateurs, de téléviseur et d’un chèque.

A travers ce geste symbolique, qui entre dans le cadre de dix ans de célébration de sa journée, la banque a voulu magnifier la solidarité à l’endroit des couches défavorisées. Car, «grâce à ce tissu social avec lequel nous sommes en interaction quotidienne, nous exerçons nos activités» a souligné Boubacar Sidiki Traoré, PCA Ecobank Mali.

Par cette journée, le groupe panafricain, présent dans 36 pays, avec un engagement social, entend donner l’exemple d’après le PCA. « Notre leitmotiv, c’est d’échanger, inspirer, motiver et outiller les gens, un minimum pour contribuer à améliorer leurs conditions de vie ». Investir dans l’éducation est un pari pour l’avenir. Aux dires du PCA Traoré, «c’est donc pour nous un devoir de consacrer un peu de nos moyens et notre énergie pour rendre meilleures les communautés qui nous accueillent ».

Pour Bakary Traoré, le directeur de l’école, ce don vient comme la «réalisation d’un rêve ». Estimé à plus de 24 millions FCFA, il facilitera la mobilité grâce au minibus avec une dotation en carburant durant un an. Tout cela devrait faciliter les conditions de vie et d’éducation des 200 élèves, dont 102 garçons et 82 filles qu’accueille l’école. ‘’Jigiya Kalanso’’ ou l’école de l’espoir, est une particularité malienne dans l’éducation, la formation et l’apprentissage des élèves en situation de handicap. Il s’agit, notamment des sourds-muets. Dès lors se pose la prise en compte des besoins spécifiques. Ils sont souvent marginalisés, alors qu’ils méritent l’attention de tous les acteurs. «Ce combat engage notre responsabilité individuelle et collective» a déclaré Coulibaly Maria Sangaré, la Directrice nationale de l’éducation préscolaire et spéciale.

Ousmane Tangara

