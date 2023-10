Journée mondiale de l’enseignant : Pour une éducation de qualité

Le 5 octobre 2023, a été célébrée la journée mondiale de l’enseignant. Cette journée vise à contribuer à une éducation de qualité dans le monde entier.

C’est en 1994 que l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco) a proclamé le 5 octobre, Journée mondiale des enseignants, célébrant ainsi le grand pas effectué en faveur des enseignants le 5 octobre 1966, lorsqu’une conférence intergouvernementale spéciale organisée par l’Unesco à Paris, en coopération avec l’Organisation internationale du travail (OIT), a adopté la recommandation concernant la condition du personnel enseignant.

Cette recommandation énonce les droits et devoirs des enseignants, ainsi que les normes internationales applicables dans les domaines comme la formation initiale et perfectionnement, recrutement, emploi, conditions d’enseignement et d’apprentissage. Depuis son adoption, la recommandation est considérée comme un ensemble de directives important visant à améliorer la condition du personnel enseignant au profit de la qualité de l’éducation.

Au Mali, les enseignants ne cessent de se battre pour une meilleure condition de vie et de travail. Déjà pour certains enseignants grâce à leur courage, synergie et dévouement de ces dernières années, les choses commencent déjà à bouger. L’article 39, bien qu’il ne soit pas intégralement appliqué, porte déjà ses fruits avec l’augmentation des salaires et autres avantages.

En cette journée spéciale de l’enseignant, sur les réseaux sociaux, les hommages affluent de partout pour souhaiter bonne journée mondiale de fête aux enseignants qui constituent le ciment et le logiciel central qui programme l’avenir.

” Je voudrais particulièrement saluer le courage et la résilience des acteurs éducatifs de notre pays qui se battent jour et nuit pour que l’éducation dans les zones à fort défi sécuritaire soit une réalité malgré les difficultés ”, a écrit Abdoul Karim Maïga, doctorant à l’université du point G.

Pour Issa Almahamoud, chirurgien, les enseignants sont plus que des donneurs de leçon. Ils sont une source d’inspiration pour toute l’humanité.

” Les enseignants conseillent. Ils guident. Et ils incitent leurs élèves à explorer, à s’interroger, à apprendre ” a-t-il dit.

Ousmane Mahamane

