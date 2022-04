Opérationnelle depuis l’ouverture 2021-2022, l’académie d’enseignement de Kalabancoro (AE KCoro) compte 5 centres d’animation pédagogique et 4 lycées publics avec un effectif de 51 269 élèves dont 24 125 filles.

Le nouveau service déconcentré de l’éducation prend son indépendance vis-à-vis de Kati. La structure loge provisoirement dans les locaux du Lycée Sonni Aly Ber de Kalabancoro. Elle est composée de 5 Centres d’Animation pédagogique et 4 lycées publics. Les Centres d’Animation pédagogique de Kalabancoro, Ouelessébougou, Sirakoro-Meguetana et de Ouenzindougou. Les Lycées Publics de Kalabancoro, Niamana, Sanankoroba et Ouelessebougou relèvent de l’Académie.

Le tout nouveau directeur de l’Académie d’Enseignement de Kalabancoro, Alpha Mahamane, médaillé du mérite national avec effigie abeille, précédemment à Nioro du Sahel, se trouve sur un terrain connu, ayant été directeur du Centre d’’Animation pédagogique de Kalabancoro, mais cette fois-ci avec une nouvelle dimension.

Dès sa prise de fonction le 2 février 2022, le directeur a aussitôt multiplié les rencontres pour l’organisation des différents examens de fin d’année 2022 dans son ressort.

Selon Alpha Mahamane, DAE de Kalabancoro, « la circonscription de la nouvelle Académie d’enseignement de Kalabankoro compte 351 établissements (publics et privés) ; 563 enseignants en classe et 77 agents de l’administration scolaire. Le personnel est réparti entre l’enseignement secondaire général, l’enseignement secondaire technique et professionnel et l’enseignement fondamental. L’effectif de 51 269 élèves dont 24 125 filles ».

Les responsabilités sont grandes, mais pas au-dessus de ses compétences pour qui connait les qualités de ce professeur chevronné de l’enseignement secondaire. Pour relever le défi, vu la densité et l’enjeu de la mission qui lui est confiée, le directeur à l’en croire, s’active ardemment dans cette mission confiée par les autorités du pays.

Pour le DEF de l’année scolaire 2021- 2022, l’académie de Kalabancoro compte 160 centres pour 23 629 candidats. Ainsi ajoute-t-il « le cap de Kalabancoro compte 49 centres pour 8 400 candidats ; Ouelessébougou, 27 centres pour 1 924 candidats ; Ouenzzindougou, 19 centres pour 3 150 candidats et Sirakoro Meguetana, 20 centres pour 3 601 candidats ».

Abou Kamara

Commentaires via Facebook :