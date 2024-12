« Interaction entre le Mali et la Russie dans le domaine de l’éducation », c’est le thème de la conférence-débat organisée par l’association Perspective Sahélienne en collaboration avec l’agence de presse russe Africain Initiative. C’était le samedi 21 décembre au Centre International de Conférences de Bamako (CICB).

Les relations russo-maliennes se développent avec succès et de manière dynamique dans plusieurs domaines. L’un des domaines les plus promoteurs est l’éducation. D’où l’organisation de la présente conférence-débat, à laquelle a assisté de nombreux étudiants maliens, par l’association Perspective Sahélienne en collaboration avec l’agence de presse russe Africain Initiative sur le thème : « Interaction entre le Mali et la Russie dans le domaine de l’éducation ». Il s’agit pour les deux organisations de présenter les opportunités éducatives entre le Mali et la fédération de Russie.

Le Rédacteur en chef de l’agence de presse russe African Initiative, Mikhaïl Pozdniakov, a mis en avant l’appui de la Russie au continent africain et de manière désintéressée. « La Russie a toujours soutenu les pays africains en leur fournissant une éducation de qualité sans rien attendre en retour. C’est ce qui distingue fondamentalement l’approche russe des politiques néocoloniales des pays occidentaux », a-t-il clamé. Le président de l’association Perspective Sahélienne, Mamadou Bah, a souligné la nécessité de refonder le système éducatif malien.

De son côté Dimitri Vlasov, chef de la section consulaire de l’Ambassade de la Russie au Mali, a mis l’accent sur les avantages du système éducatif russe. « En Russie, vous pouvez acquérir des connaissances fondamentales dans un large éventail de domaines de formation et de spécialités, des sciences techniques aux sciences humaines et à la médecine », a-t-il affirmé. Chaque année, souligne-t-il, plus de 300 000 étudiants du monde entier viennent étudier dans les Universités russes et ce nombre ne cesse de croître.

Selon le diplomate russe, le système d’enseignement supérieur de la Russie compte aujourd’hui plus de 700 Universités, de Kaliningrad à l’Ouest à Vladivostok à l’Est. « Le nombre de domaines de formation dépasse 400 et couvre des domaines allant des mathématiques et des sciences aux arts et à la culture. Un large choix est représenté à tous les niveaux de l’éducation. En Russie, il y a plus de 650 spécialités dans les programmes de licence, du master, de la spécialisation et du doctorat », a fait remarquer le consul russe au Mali.

Pour finir, Dimitri Vlasov, tout en invitant les maliens à faire des études en Russie, a indiqué que l’éducation russe à un grand avantage. « Il existe des possibilités d’études payantes et gratuites dans le cadre de la bourse », a-t-il fait souligné. A noter que pour l’année universitaire 2025-2026, la Russie a prévu d’octroyer 290 bourses aux étudiants maliens.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

