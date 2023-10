Mali : la première édition du Salon des Universités et Grandes Ecoles prévue du 8 au 9 novembre prochain

En prélude de la première édition du Salon des Universités et Grandes Ecoles du Mali, prévue du 8 au 9 novembre prochain, les initiateurs de cette rencontre dédiée uniquement à l’information sur un enseignement supérieur de qualité ont donné des larges éclairages à la presse, hier jeudi ;

Salon des Universités et Grandes Ecoles du Mali (SAUGE) est un évènement dédié à l’enseignement supérieur malien. Pour ce faire, il s’adresse, selon son promoteur, Sidi Sall, aux nouveaux bacheliers, les étudiants et les professionnels désirant s’informer sur les formations proposées et les démarches à suivre dans les établissements supérieurs.

« Placée sous le signe de la thématique ‘’Bien s’informer pour mieux réussir ses études post-BAC’’, ce salon veut mettre en perspectives la volonté de créer une plateforme d’informations et d’orientations pour les élèves et étudiants autour de la problématique du choix de leurs futurs établissements et filières d’études », a indiqué le promoteur, ajoutant que ‘’ le SAUGE tente également de répondre au besoin des établissements supérieurs qui veulent faire des offres de formations pour les études après le baccalauréat.

Cette première édition prévue du 8 au 9 novembre au CICB se présente comme un véritable lieu d’échanges, où les étudiants et les parents d’élèves pourront s’informer sur les conditions d’admission, le déroulement des études, la vie étudiante sur les campus, découvrir les filières porteurs de métiers dans le futur. Une véritable école où les responsables des grandes écoles et universités renseigneront les 3000 participants sur les parcours d’études post BAC, les filières courtes et longues, les formations professionnelles dans les domaines de l’ingénierie, du commerce, du marketing, de la communication, de la santé. Deux panels seront animés par les éminents experts sur la formation supérieure. Le premier sera consacré à ‘’ aux défis et le système universitaire au Mali et le second sur ‘’ le système licence-Master –Doctorat.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

