Mali : L’Ecole supérieure d’ingénierie d’architecture et d’urbanisme exige l’inscription de ses diplômés au tableau de l’Ordre des Architectes

Les responsables de l’Ecole supérieure d’ingénierie d’architecture et d’urbanisme (ESIAU) étaient face à la presse, le samedi 4 mars 2023, au sein de leur établissement sis au quartier Badialan de Bamako pour inviter le Bureau du Conseil de l’Ordre des Architectes du Mali à inscrire les diplômés de l’ESIAU au tableau de l’Ordre des Architectes du Mali. «L’Ordre des Architectes, en refusant d’inscrire nos diplômés au tableau de l’Ordre, veut inciter les parents à inscrire leurs enfants à l’extérieur du Mali et imposer le chômage à ceux qui ont terminé », a déclaré le directeur de l’Ecole supérieure d’ingénierie d’architecture et d’urbanisme (ESIAU), Abdoulaye DEYOKO.

Cette conférence de presse était principalement animée par le directeur de l’Ecole supérieure d’ingénierie d’architecture et d’urbanisme (ESIAU), Abdoulaye DEYOKO, en présence des parents des étudiants, des membres de l’Association des anciens étudiants de l’ESIAU et d’autres personnalités. Selon le conférencier, Abdoulaye DEYOKO, depuis un certain temps, certaines personnes se cachent derrière le Bureau du Conseil de l’Ordre des Architectes du Mali, pour nuire à la réputation de leur école en véhiculant des fausses informations. «C’est pourquoi, nous avons organisé cette conférence pour vous apporter des éléments d’appréciation sur notre école.

En effet, depuis 10 ans, l’Ordre des Architectes du Mali se donne le droit de ne pas inscrire les diplômés de notre école au tableau de l’Ordre des Architectes du Mali, les empêchant par conséquent de créer leur emploi. Ainsi, tous les sortants de l’ESIAU à part celui qui a réussi au concours de la Fonction Publique et ceux qui sont recrutés par les ONG, UNESCO et l’ADR, tous les autres exercent dans l’informel », a-t-il dit. Pour faire face à cette situation dans un pays de droit, ajoute-t-il, certains diplômés de l’ESIAU ont saisi la Section Administrative de la Cour Suprême, qui a tranché par deux ARRETS et une Ordonnance.

Selon Abdoulaye DEYOKO, les pays membres de l’UEMOA comme le Benin et le Togo, ainsi que les pays membres du CEMAC comme le Cameroun, reconnaissent les diplômes de l’ESIAU, ce qui a permis aux Ordres des architectes de ces pays d’inscrire les diplômés de l’ESIAU. « Le Président de l’Ordre a écrit individuellement aux quatre plaignants en mettant en objet INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE DES ARCHITECTES. Et dans cette lettre, il se réfère aux articles de leur statut et règlement intérieur pour conclure que le président de l’ordre ne peut pas tout seul faire l’inscription. L’Ordre des Architectes, en refusant d’inscrire nos diplômés au tableau de l’Ordre, veut inciter les parents à inscrire leurs enfants à l’extérieur du Mali et imposer le chômage à ceux qui ont terminé.

Rappelons que pour faciliter la création d’emploi pour les jeunes diplômés, l’Etat a créé le Guichet Unique de l’Agence pour la promotion des investissements au Mali (API-Mali). Ce guichet unique permet à un jeune diplômé de créer son entreprise en 72 heures. Nos diplômés ne peuvent pas s’inscrire au Guichet unique parce que l’Ordre des Architectes du Mali a imposé sa Loi dans cette structure gouvernementale. Cet Ordre non seulement s’oppose au Ministère de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique en affirmant ne pas reconnaitre notre diplôme, mais aussi refuse d’appliquer les arrêts de la Cour Suprême en ce qui concerne l’inscription de nos diplômés au tableau de l’Ordre des Architectes du Mali. Nous avons constaté que l’Ordre des Architectes se croit au-dessus de la Loi », a déploré le directeur de l’ESIAU, Abdoulaye DEYOKO.

Du côté de l’Ordre des architectes, on se défend. Contacté par le Républicain, le Président de l’ordre des architectes du Mali, Cheick Sadibou Kanté, indique que l’ESIAU ne répond pas à certains critères. Avant d’ajouter qu’il a des réserves sur le plateau technique de l’ESIAU.

A. Sogodogo

