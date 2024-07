Les épreuves des baccalauréats maliens ont débuté lundi 24 au 27 juin 2024. Près de 239 909 candidats lycéens à travers le pays se sont plongés dans l’épreuve de leur cursus scolaire: le baccalauréat. Entre Peur de l’examen et l’espoir d’un avenir brillant, retour sur une journée cruciale qui marque un tournant décisif dans la vie des jeunes candidats.

Comme un chapeau de mage à l’aube des épreuves, le baccalauréat s’est dévoilé tel un mystère à résoudre, où chaque épreuve est une énigme à déchiffrer. Les regards studieux se croisent, les esprits s’aiguisent, esquissant le portrait des futurs diplômés. Le baccalauréat reste un moment crucial dans la vie des élèves maliens, marquant la fin de leur cycle secondaire et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités d’études supérieures et de carrière.

Après le démarrage des épreuves, les élèves se sont concentrés pleinement sur leurs sujets, mettant en avant leurs préparations et leurs connaissances.

Kany COULIBALY , élève en terminale TSE (terminale science exacte ) au centre LGDK, de Daoudabougou/ Kalaban courant nord ( Bamako ), soutient que les sujets étaient abordables. Selon lui, la surveillance était à la hauteur. « Je me suis juste concentré sur ma feuille et quand j’ai fini je suis sorti. » Evoque-t-elle.

Dans les mêmes élans, Abramane SAYE candidat au centre LGDK en série TSE ( Terminale science exacte ), Les sujets étaient abordables. « Tout s’est bien passé, la surveillance était bien. Il n’y a pas eu de cas de fraude ni de tension entre les candidats et les surveillants. Aucun sujet d’aujourd’hui fuités jusqu’à la fin », ne s’exprime-t-il.

A première vue les examens du baccalauréat au Mali se sont distingués cette année par leur organisation exemplaire. Les autorités ont pris des mesures préventives efficaces pour garantir la sécurité des épreuves et assurer l’intégrité du processus d’évaluation parailleurs, pour une bonne organisation de cette année , les autorités avec un examen parfait ou réussi, ont pris certaines mesures préventives et correctionnelles….

<<Nous sommes là depuis le vendredi passé on a vraiment mis le bouché double pour que cette organisation puisse réussir. raison pour laquelle on a commencé par la traditionnelle rencontre avec l’académie qui s’est tenue le vendredi matin à 10h au cours de laquelle les consignes strictes ont été partagé avec tous les présidents des centres d’examen>> , Mme BAH Aïssata explique, Mme la présidente du centre d’examen du groupe scolaire LGDK. Ibrahim DOUGNON a l’en croire, elle a même organisée une réunion au sein de son centre pour partager les consignes avec les surveillants ajout -il , il précise que ces consignes sont entre autres, l’interdiction des téléphones portables dans le centre et les salles. « Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l’examen du baccalauréat session 2024 >>, assure-t-il.

Pour cette année académique du baccalauréat malien 2024, les autorités sont dans la dynamique d’organiser un examen avec zéro fraude.

Partant de ce fait, il est important de noter que tout appareil électronique, y compris les téléphones portables, les montres connectées, les sacs et autres dispositifs de communication, est strictement interdit. Les candidats qui seront surpris avec de tels appareils dans la salle d’examen risquent de se voir immédiatement disqualifiés.

En effet, dans le centre d’examen LGDK il y’avait un total de 360 candidats avec 14 salles dont plusieurs ont répondu présents avec un nombre total de 28 surveillants, 01 chef de centre et 02 adjoints .

Chaque salle d’examen est placée sous la vigilance attentive de deux surveillants, qui veillent au respect strict des consignes. En outre, la sécurité et le bien-être des candidats sont une priorité. Nous avons constaté La présence systématique d’un infirmier prêt à intervenir en cas d’urgence. 03 agents de police pour assurer l’ordre autour des centres d’examen.

Que les candidats réussissent ou non, le baccalauréat 2024 reste une expérience enrichissante qui prépare les jeunes esprits à affronter les défis futurs avec confiance et détermination. Les yeux sont désormais tournés vers les prochaines étapes de leur parcours académique et professionnel, avec l’espoir et la conviction qu’ils seront les artisans d’un Mali prospère et durable.

Mohamed SOGODOGO

