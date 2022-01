Dans le souci de renforcer les liens entre les conciliateurs, les partenaires de l’école et son département, le Pr. Amadou Keita, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a offert un repas symbolique. L’occasion était propice pour parler de l’avenir de l’école malienne. C’était en début d’après-midi du mardi 4 janvier 2022, dans la grande salle de conférence dudit département ministériel.

S’adressant à ses hôtes du jour, le ministre Pr. Amadou Keita fera savoir que cette rencontre est initiée en leur honneur, en guise de remerciement des efforts inlassables qu’ils abattent en faveur de l’école malienne. Conscient que l’éducation est la clé qui ouvre la voie des possibilités de réussite à tous les enfants, il dira, qu’il s’agit d’une question prioritaire qui interpelle tout un chacun. ‘’Le rôle que vous jouez dans le cadre de l’apaisement de l’espace scolaire et universitaire est indispensable. Votre courage et votre engagement sont fortement nécessaires. Nous en sommes conscients et reconnaissants.’’, a-t-il mentionné. Avant d’inviter les conciliateurs et les partenaires de l’école à rester auprès des autorités, pour l’atteinte des objectifs, en faveur de la patrie. Il a pour finir, présenté ses vœux les meilleurs pour 2022.

Au nom de l’ensemble des conciliateurs, Pr. Younouss Hamey Dicko prendra la parole pour manifester leur joie et reconnaissance au ministre, Pr. Amadou Keita. ‘’Le plus souvent, on nous fait recours pour venir intervenir, quand il y a des problèmes. De 2002 à nos jours, soit environ en 20 ans d’activités, c’est la toute première fois que je reçois autant d’honneur en tant que conciliateur. Au nom de l’ensemble des conciliateurs, je remercie le ministre, Pr. Amadou Keita pour cette marque de considération qui nous va droit au cœur’’, a-t-il dit. Parlant des difficultés rencontrées dans le cadre des négociations, il a mis l’accent sur le non-respect des procès-verbaux des négociations. Toute chose, qui, à l’en croire, fait qu’ils reviennent régulièrement sur les mêmes problèmes.

Pour ce qui concerne, El-Hadj Sekou Soumano, le porte-parole des partenaires de l’école, il s’est dit très ému. Il fera savoir que la réaction du Pr. Dicko prend aisément en compte leurs préoccupations. Néanmoins, il a rappelé que notre pays traverse une période particulièrement difficile. Et que tout un chacun doit y mettre du siens pour sa stabilité. Il a présenté les meilleurs vœux de nouvel an de l’ensemble des partenaires de l’école et des conciliateurs au ministre Pr. Amadou Keita.

