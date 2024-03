Le développement et la consolidation de relations mutuellement bénéfiques avec la Fédération de Russie dans plusieurs secteurs, est l’une des priorités du gouvernement de transition malien.

Dans le domaine scientifique, les liens entre les deux pays se développent avec des échanges de délégations, la mise en place de centres de langue russe et l’organisation d’activités scientifiques entre les institutions d’enseignement supérieur des deux pays. À cet égard, le ministre malien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bouréma Kansaye, a exprimé son intérêt à la qualité de la formation russe après avoir été interrogé par « Sputnik Afrique », l’agence de presse russe.

L’entretien a été accordé lors de la Grande réunion stratégique de la Coopération Russie-Afrique dans l’enseignement supérieur dans un monde en transformation ». Pour le ministre Kansaye, les pays africains connaissent des transformations très importantes ces dernières années. « Cette diversification vers la Russie est une nécessité. Et désormais de plus en plus de jeunes Maliens et Africains préfèrent faire leurs études supérieures en Russie, en raison de sa qualité et les avantages que Moscou offre aux étudiants africains », a souligné le ministre.

Rappelons que Moscou de son côté a augmenté le nombre de bourses offertes aux étudiants maliens pour la prochaine année universitaire (2024/2025) jusqu’à 290 pour des formations en Licence, Master et Doctorat dans plusieurs spécialités et différentes catégories d’âge. Le Mali en coopérant avec la Russie s’efforce de trouver sa place et d’affirmer son influence dans un monde multipolaire. La lutte des grandes puissances en Afrique offre une opportunité favorable pour choisir les meilleurs partenaires, tout en tenant compte des intérêts du pays.

De plus, il est clair que l’ancienne aide soviétique est considérée comme une source de force pour la Russie dans son interaction actuelle avec le Mali. Moscou doit donc trouver une nouvelle formule pour étendre son partenariat de coopération mutuellement bénéfique avec l’Afrique dans les domaines scientifique, économique et militaire à moyen et long terme.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :