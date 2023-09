Réunion Ministère de l’Education Nationale-Banque Mondiale sur le MIQRA

Le Ministre de l’Education Nationale, Dr Amadou SY SAVANÉ assisté de plusieurs cadres de son cabinet élargi a échangé ce lundi 11 septembre 2023, avec une mission de la Banque Mondiale conduite par Madame Clara de Souza, dans la salle de réunion du cabinet. Les échanges ont porté sur les activités du Projet d’Amélioration de la Qualité et des Résultats de l’Education pour Tous au Mali (MIQRA), la mise en œuvre de la poursuite du PRODEC 2. Il s’agit de tout ce qui concoure à l’amélioration de la qualité de l’éducation au Mali et faire en sorte que tous les acteurs se mettent ensemble pour booster le secteur. La Représentante résidente de la Banque Mondiale et Directrice des Opérations de quatre pays a salué la collaboration dynamique et fructueuse entre les deux partenaires. Madame Clara de Souza a félicité Dr Amadou SY SAVANÉ pour sa nomination à la tête du département de l’éducation et lui a souhaité plein succès dans l’exercice de ses hautes fonctions. La Banque Mondiale demeure un partenaire important du Gouvernement du Mali. L’organisation finance le Projet d’Amélioration de la Qualité et des Résultats de l’Education pour Tous au Mali (MIQRA). Le Ministre SY SAVANÉ s’est réjoui des échanges en vue d’améliorer la mise en œuvre de ce projet. Il convient de noter que les deux parties s’inscrivent dans la même dynamique à travers une vision du développement du secteur et des appuis potentiels que l’institution financière pourrait apporter pour sa matérialisation. Pour rappel, Madame Clara de Souza est la Directrice des Opérations de la Banque Mondiale pour le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad.

CELLULE DE COM-MEN

