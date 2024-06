C’est à 08 heures, le lundi 3 juin 2024 que le gouverneur de la région de Ségou, le contrôleur général de police Alassane Traoré a lancé les épreuves écrites du diplôme d’études fondamentales (DEF) au groupe scolaire de soninkoura au quartier bougoufié. Il était accompagné du préfet du cercle de Ségou monsieur Daouda Diarra, du maire de la commune urbaine de Ségou monsieur Nouhoum Diarra, les forces de défense et de sécurité de la région de Ségou. Ils ont été accueillis sur place par les autorités scolaires du groupe scolaire soninkoura à savoir le CGS, l’APE, le chef de quartier de bougoufié Kassoum Coulibaly et autres acteurs de l’école. La journée a commencé par la montée des couleurs nationales par les pionniers. Juste après, le gouverneur s’est rendu dans une salle d’examen et a prodigué des conseils aux candidats en leur demandant d’honorer les efforts des hautes autorités du pays et de leurs parents. C’est après donc qu’il a procédé à l’ouverture symbolique de l’enveloppe contenant les sujets. Ce geste a lancé officiellement l’examen de DEF, session de juin 2024 dans toute la région de Ségou. Pour ce qui est de la commune urbaine de Ségou, les candidats sont au nombre de 5894 candidats dont 4395 élèves classiques et 1499 élèves pour l’option arabe. Les candidats composeront dans 28 centres : Classique 23 et option arabe 5.

Abdoulaye yérélé

