Soutenance de thèse à l’IPU : Aboubacar T. Konaté, décroche son doctorat avec la mention très honorable et félicitations du jury

Le jeudi 24 août 2023, l’Institut de Pédagogie Universitaire, (IPU), a servi de cadre pour la Présentation de la thèse de doctorat en science de gestion, spécialité de gestion des ressources humaines, par Aboubacar T Konaté. Une thèse sanctionnée par la mention très honorable et félicitations du Jury. Elle avait pour thème : Pratiques de gestion des ressources humaines et intention de quitter les fonctions publiques maliennes : cas des agents de la fonction publique d’Etat.

L’objectif visé, par cette thèse est de comprendre et d’expliquer le mécanisme par lequel les pratiques de GRH influencent l’intention de quitter des agents de la fonction publique d’Etat au Mali. Avec brio, Aboubacar T Konaté, rejoint le cercle des docteurs spécialisés en GRH dans le secteur public au Mali. Le jury était dirigé par le Pr Farouk Camara. Pour mener bien ce travail, M. Konaté a choisi la méthode qualitative à travers la posture interprétatisme. Le guide d’entretien lui a permis de recueillir les informations et les critères de choix de ces interviewés ont été basés sur la catégorie socioprofessionnelle, la durée dans la fonction publique. L’analyse de contenu thématique selon paillé et Micchielli (2021) a été utilisée comme méthode d’analyse. A travers cette analyse, les principaux résultats qui ressortent font apparaitre que les pratiques de GRH comme le recrutement, la formation, l’évaluation, la gestion des carrières et la rémunération influencent indirectement l’intention de quitter des agents de la fonction publique d’Etat au Mali. En effet, ce travail de recherche a été fait sous la direction du Pr. Zakari Yaou Kaka, Professeur agrégé du Cames. Les autres membres du jury étaient: le Pr. Houdou Attikou Diallo, le Pr. Bocary Diallo et le Pr Sadio Thiam. En somme le Jury à l’unanimité a décidé que c’était une très bonne thèse à l’issue de la présentation de laquelle, ils ont conféré le grade de Docteur avec la mention très honorable et félicitations du jury à Aboubacar Tiécoura Konaté.

Le nouveau Docteur faut-il, le rappeler est un Professeur d’enseignement supérieur, Conseiller technique au ministère de la refondation de l’Etat, Chevalier de l’ordre national. Il est marié et père de trois enfants.

Ibrahima Ndiaye

