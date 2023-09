Treizième session ordinaire du conseil d’université de Ségou : Le renforcement des acquis au cœur des préoccupations.

Le Lundi 28 Août 2023 s’est tenue dans la salle de visioconférence dudit établissement la treizième session ordinaire du conseil d’université de Ségou. Ladite session était présidée par le président du conseil d’administration, le docteur Oumar Niangadou. Le recteur de l’université de Ségou, le docteur Esaii Daou et tous les autres administrateurs étaient présents. Intervenant le premier, le recteur de l’université de Ségou, le docteur Esaii Daou, a souhaité la bienvenue aux participants. Les administrateurs ont eu à examiner le compte rendu et le PV de la 12ème session ordinaire du conseil, examiner l’état d’exécution des recommandations, le rapport annuel d’activités 2022 et le programme annuel d’activités 2023 , le rapport annuel de performance (RAP) 2023, la décision portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la division gestion matériels et production, la décision portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la division marketing-communication et commercialisation et la décision fixant les indemnités forfaitaires par catégorie d’activités à l’université de Ségou. Le recteur a également parlé des activités réalisées par l’université de Ségou entre les deux sessions : la publication des résultats définitifs de l’année universitaire 2020-2021et l’exécution des cours au titre de l’année 2021- 2022 est à plus de 90%. La rentrée 2022- 2023 a débuté le 06 mars 2023 ; l’organisation réussie et la participation à des activités scientifiques de renommée nationale et internationale comme la 13ème édition du MSAS, le colloque pour la contribution des universités pour des pistes de résilience, 54 publications scientifiques au cours de l’année universitaire 2021- 2022. Le recteur a aussi informé le conseil de l’existence, actuellement de 20 maitres de conférences. Aussi a-t-il dit que les points suivants seront soumis à l’appréciation des participants : l’achat des livres et revues correspondant aux filières de formation ; la révision des programmes de formation ; la formation du personnel enseignant, administratif , technique et le soutien à la formation doctorale, la finalisation des travaux de construction des amphis de 350 places, la dotation des agents de badges d’identification ; l’amélioration de la connectivité de l’université , l’acquisition des équipements et formation sur le E-learning, le renforcement des partenaires . La réalisation de ces activités coutera à l’université 3.793.201.862 FCFA soit 9,33% par rapport à 2022. Quant au directeur de cabinet du gouverneur de la région de Ségou, il a félicité le conseil et le personnel de l’université de Ségou pour les résultats engrangés depuis l’ouverture de l’établissement malgré les difficultés. Il a par ailleurs rappelé l’engagement des plus hautes autorités pour ce qui concerne la promotion de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec l’ouverture prochaine de plusieurs universités dans la région de Ségou. Il a demandé l’accompagnement de tout le personnel de l’université de Ségou pour la réussite de la mission qui leur est confiée. Quant au Président du conseil d’université, docteur Oumar Niangadou, il s’est réjoui de l’élection des responsables des différentes facultés et l’entrée de nouveaux administrateurs au conseil suite à son renouvellement conformément aux textes. Il a aussi aussi félicité ceux dont la confiance a été renouvelée. En dépit des difficultés, il a rappelé à plus de travail pour faire de l’université de Ségou une référence. Les recommandations, à l’issue de ces travaux, orienteront donc le recteur pour la réalisation de cette volonté.

Abdoulaye YERELE

Commentaires via Facebook :