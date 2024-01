Université. Steve Holland, directeur scientifique au NIAID, dans les locaux de l’ACE-B

Le Centre africain d’Excellence en Bio-informatique du Mali (ACE-B) a accueilli, ce vendredi 27 janvier, un visiteur de marque. Steve Holland, directeur scientifique au NIAID, a visité le centre financé par les Instituts nationaux de Santé des Etats-Unis (NIH). Il était accompagné par une importante délégation de l’ambassade des Etats-Unis à Bamako.

L’Institut National des Allergies et des Maladies Infectieuses (NIAID) est l’un des 27 instituts qui constituent les Instituts nationaux de Santé des Etats-Unis (NIH). Steve Holland est le Directeur Scientifique de la Division de la Recherche Intramurale au sein du NIAID /NIH. Il est actuellement en visite au Mali. En Afrique, le Mali est l’un des principaux partenaires des NIH et la Faculté de médecine (FMOS) reste le plus gros destinataire des fonds alloués.

En 2015, grâce au partenariat avec les NIH, le premier centre africain d’Excellence en Bio-informatique a ouvert ses portes au Mali. Le Centre s’occupe de la formation d’étudiants en Master et PhD, de différentes nationalités, en bio-informatique et Data science. Selon le Directeur Général de l’ACE-B, Mamadou Wélé, la visite de Steve Holland montre l’importance de son centre pour les NIH. Le directeur espère un renforcement de la coopération entre l’ACE-B et les NIH après cette visite.

« Voir une fois vaut mieux que se faire raconter 1000 fois », dit-on. C’est ainsi qu’il faut comprendre, selon le Professeur Mahamadou Diakité, vice-recteur de l’USTTB, la visite de Steve Holland. Le visiteur, selon le vice-recteur, est impressionné par la qualité de la recherche menée par le Mali, partenariat avec les NIH. « Un partenariat qui a permis au Mali de se doter d’équipement de pointe en matière de recherche sur la santé », s’est réjoui le professeur Diakité.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

