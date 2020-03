L’élection législative s’est tenue, hier dimanche 29 mars 2020 sur toute l’étendue du territoire national du Mali. Mais aucune disposition n’a été prise par les autorités maliennes pour faire voter déplacés au nombre de 207 751 personnes. « Je confirme qu’il n’est pas possible de faire voter les déplaces. Les déplacés ne peuvent pas voter. Ça été très clair, ceux qui peuvent faire des procurations vont le faire, mais pour le moment, aucun dispositif n’a été établit pour faire voter les déplacés », a déclaré le chef de cabinet du ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, Hominy Belco Maïga lors d’une conférence de presse qu’il a animé, le vendredi 27 mars 2020 à l’hôtel de l’amitié de Bamako.

Les responsables du ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation étaient face à la presse, le 27 mars dernier, à l’hôtel de l’Amitié de Bamako pour parler des élections législatives du 29 mars 2020 et les dispositions prises par les autorités maliennes pour lutter contre le COVID 19 dans le cadre de ces élections. Ladite conférence de presse était principalement animée par le chef de cabinet du ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, Hominy Belco Maïga, en présence des partenaires techniques et financiers (PTF) comme Dr Badié Hima du NDI (National Democratic Institute). Selon le conférencier, Hominy Belco Maïga, à la date du 23 mars dernier, le taux de retrait des cartes d’électeurs était de 61,25%. Avant d’ajouter que toutes les dispositions sont prises pour lutter contre le coronavirus dans le cadre des élections législatives du 29 mars et du 19 avril 2020. Par rapport au vote des déplacés du centre et du nord du Mali, le conférencier Hominy Belco Maïga a été clair. Selon lui, ces déplacés ne pourront pas voter. « Je confirme qu’il n’est pas possible de faire voter les déplaces. Les déplacés ne peuvent pas voter. Ça été très clair, ceux qui peuvent faire des procurations vont le faire, mais pour le moment, aucun dispositif n’a été établit pour faire voter les déplacés », a déclaré le chef de cabinet du ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, Hominy Belco Maïga. Or, le dernier rapport de la Commission Mouvement de Population (CMP) révèle que le nombre de déplacé est de 207 751. Par ailleurs, le chef de cabinet du ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation a fait savoir que des dérogations sont accordées aux agents électoraux dans le cadre du couvre-feu instauré au Mali il y a de cela quelques jours.

Aguibou Sogodogo

